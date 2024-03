Last Epoch: Smite-Build für Paladin ist Tank, Heiler und DPS in einem

Paladine sind eine der beliebtesten Klassen spätestens seit Diablo 2 und mit dem Smite-Build könnt ihr die Klassen-Fantasie in Last Epoch voll ausleben. Der Build eignet sich vor allem für Hardcore-Einsteiger besonders gut, ist im Endgame aber ebenfalls eine solide Wahl. MeinMMO erklärt alle Skills, Passives, Items und Blessings, die ihr für den Build braucht.

Was ist das für ein Build? Als Smite-Paladin nutzt ihr den namensgebenden Skill „Niederstrecken“ gar nicht direkt. Stattdessen werft ihr mit Hämmern, die um euch herum kreisen und die Gegner für euch „smiten.“

Der Build ist eine Abwandlung vom Nova-Hammedin, einem der besten Builds für Paladine auf der Tier List, ist im Vergleich aber etwas schwächer im reinen Schaden. Dafür hält der Build deutlich mehr aus.

Ihr seid als Smite-Paladin enorm robust und haltet mehr aus als die meisten Klassen, was den Build zu einem perfekten Einsteiger-Build für Hardcore-Spieler macht. Dazu kommt, dass ihr mit „Zerschmettern“ einen Skill an der Hand habt, der für die Paladin-Klasse schon immer als absolut ikonisch galt. Ideal für die Klassen-Fantasie.

Der Build erschien erstmals auf maxroll.gg auf Englisch. Wir haben ihn übersetzt und erweitert. Ihr findet einen ähnlichen Build für Smite-Paladine auf LastEpochTools mit stärkerem Fokus auf Hardcore-Spielstil.

Pro hält in den meisten Fällen enorm viel aus

kann heilen und tanken gleichzeitig

braucht keine besonderen Items

leicht zu leveln und zu spielen Contra vergleichsweise wenig Schaden

stirbt schnell gegen Schaden über Zeit (DoTs)

Wir empfehlen für den Build übrigens den Zirkel des Schicksals, egal, ob ihr solo oder in einer Gruppe unterwegs seid. So erhaltet ihr schlicht schneller euer wichtigstes Item. Ihr findet in unserem Guide alles zu den Fraktionen in Last Epoch und eine Zusammenfassung im Video:

Skills und Passives für den Smite-Paladin

Diese Skills braucht ihr:

Achtung! Ihr skillt zwar Niederstrecken, habt den Skill aber nicht in der aktiven Leiste. Stattdessen nehmt ihr Satz oder Schildsturm mit, ohne es zu skillen.

Hammerwurf

Niederstrecken

Siegel der Hoffnung

Heilige Aura

Flüchtige Umkehr

Diese Passives nutzt ihr:

Wächter (20)

Paladin (81)

Leerenritter (11)

Ambosswächter (1)

Die wichtigsten Items, die besten Werte und Loot Filter

Der große Vorteil am Build ist, dass ihr keinen einzigartigen bzw. legendären Gegenstand unbedingt braucht. Das erleichtert es euch enorm, die passenden Items zu finden. Ein einzigartiges Amulett kann euch jedoch deutlich helfen: Devotion.

Devotion erhöht euren Schaden mit Niederstrecken, wenn ihr wenig Mana habt und hat weitere Werte im Gepäck, die perfekt zum Build passen. Ansonsten solltet ihr auf folgende Affixe achten:

Defensiv:

Resistenzen, bis sie am Cap sind

Ausdauer

Leben in jeder Form

Weniger Schaden von kritischen Treffern (bis 100 %)

Block-Chance und -Wirksamkeit

Offensiv:

Kritische Trefferchance mit Niederstrecken

Erhöhtes Wurfangriffstempo

Erhöhter Blitzschaden (ggf. Feuerschaden im reinen HC-Build)

Hier findet ihr passende Lootfilter:

Idole und Segen

Idole sind für den Smite-Paladin etwas schwerer zu bekommen als die Items, da ihr hier die richtigen riesigen Idole (2×2 Slots) benötigt. Ihr wollt 4 riesige und 4 kleine Idole haben mit:

erhöhter Chance, bei Wurf-Angriffen Niederstrecken zu wirken

erhöhter Chance, bei Wurfangriffen Rüstungsbruch zu bewirken

Blockwirksamkeit

Resistenzen, Rüstung oder Betäubungsschance nach Bedarf auf kleinen Idolen

Alternativ könnt ihr mit 2 langen Idolen spielen (1×4 Slots), wenn ihr auf die Hämmer verzichten und ein Feuer-Niederstrecken nutzen wollt. Hier braucht ihr dann erhöhte Dauer auf Siegel der Hoffnung und die Chance auf Rüstungsbruch mit Feuer-Fertigkeiten.

Eure Segen ändern sich je nachdem, ob ihr mehr offensive oder mehr defensive Werte haben wollt. Grundsätzlich gilt: Im Softcore könnt ihr mehr Wert auf Schaden legen, im Hardcore solltet ihr mehr auf eure Verteidigung achten:

Die Schwarze Sonne: Leerenhunger (offensiv) oder Bergesstärke (defensiv)

Den Sturm beenden: Tiefenmysterien (offensiv mit Blitzschaden) oder Gezeitenrhythmus (defensiv)

Herrschaft der Drachen: Agoniemal (Blitzschaden) oder Machtüberleben (defensiv) bzw. Menschheitsentschlossenheit, falls euch Widerstände fehlen

Das Zeitalter des Winters: Ewigkeitsknochen (defensiv)

Geister des Feuers: Unsterblichkeitsglut oder Herkirgeduld

Fall der Verstoßenen: Fleischesfluch

Die gestohlene Lanze: Zufluchtsbande

Blut, Frost und Tod: Formosusgrausamkeit

Fall des Imperiums: Überlebendenerinnerung oder Ewigkeitsschatten

Die letzte Ruine: Verzweiflungszuflucht oder Fertigkeitswissen

In unserem Guide erklären wir euch alles über die Segen und wie ihr sie bekommt.

Tipps und Gameplay

Obwohl ihr Niederstrecken skillt, nutzt ihr die Fähigkeit niemals aktiv. Ähnlich wie beim waffenlosen Falkner-Build wird eure Haupt-Fähigkeit durch einen anderen Skill ausgelöst: Hammerwurf, der eure Haupt-Angriffsfähigkeit darstellt.

Ihr lasst mit dem Skill Hämmer um euch kreisen, die dann Gegner „smiten“ und zusätzliche Blitze auslösen, die wiederum auf andere Gegner überspringen. Je näher ihr an Gegnern steht, desto mehr Schaden verursacht ihr dabei.

Spielt ihr den Hardcore-Build ohne Hämmer, nutzt ihr stattdessen Kriegspfad, um eure anderen Zauber auszulösen. Der Vorteil daran ist, dass ihr Niederstrecken immer auf Ziele in der Nähe wirkt und mögliche Heilung dadurch nicht verpufft.

Von Siegel der Hoffnung solltet ihr immer 4 Stapel auf euch haben, um euren Schaden und eure Regenerationen zu erhöhen. Außerdem hilft euch das Siegel dabei, euer Mana niedrig zu halten, solltet ihr mit Devotion spielen.

Je nach Vorliebe nehmt ihr Satz oder Schildsturm als Fähigkeiten mit, durch die ihr euch schneller bewegen könnt. Wann immer ihr zu wenige Gegner in der Nähe habt oder schnell zu einem Ziel müsst, nutzt ihr diese Skills.

Gegen besonders große Gruppen nutzt ihr Flüchtige Umkehr und Heilige Aura, um Schaden und Bereiche zu maximieren. Falls ihr euch übrigens ein paar Tipps abschauen wollt, solltet ihr das nicht im Leaderboard machen: Spieler warnen in Last Epoch: Vertraut nicht den besten Builds im Leaderboard, die lügen alle