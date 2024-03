Last Epoch erlaubt euch durch die schiere Menge an Loot, dutzende verschiedene Builds zu bauen. Ein Experte hat nun etwas experimentiert und einen Spielstil gefunden, der ohne Waffen stärker ist als die meisten Builds mit Waffen. Dazu braucht er allerdings besondere Handschuhe.

Was ist das für ein Build?

Falkner sind eine Unterklasse der Schurkin und setzen eigentlich auf einen Vogel-Begleiter. Der waffenlose Falkner-Build baut aber rund um einen Nahkampf-Skill auf: Funkenschlag („Cinderstrike“).

Das Besondere: Ihr dürft keine Waffe tragen, weil sonst die Multiplikatoren nicht greifen. Nur ohne Waffen teilt ihr so viel Schaden aus. Der Macher verspricht über 300.000 Schaden, wenn alles gleichzeitig zündet.

Im Moment sei er bei über 200 Verderbnis und sehe locker Luft nach oben. Damit wäre der Build an der Spitze der Tier List für Last Epoch.

So funktioniert der Build: Der Build stammt vom YouTuber und ARPG-Experten Aaron Action RPG auf YouTube. Der Content Creator gehört zu den kleineren Streamern auf Twitch, hat aber viel Ahnung von Last Epoch.

An sich spielt ihr lediglich mit einem Skill, Funkenschlag. Alle anderen Fähigkeiten braucht ihr lediglich zur Unterstützung und das Beste ist, dass ihr nur wenige davon je aktiv einsetzen müsst. Ihr spielt mit:

Verschiebung

Shuriken

Funkenschlag

Explosive Falle (die skillt ihr nur, als aktive Fähigkeit nutzt ihr etwas anderes, etwa Rauchbombe)

und Falknerei

Durch die entsprechende Skillung setzt ihr die meisten Fähigkeiten jedoch beim Einsatz einer anderen ein: Shuriken werden bei der Verschiebung ausgelöst, die Falle beim Wirken von Funkenschlag. Ihr müsst sie also lediglich skillen, nie nutzen.

Die Idee ist, dass ihr mit eurem Falken Gegner verwundbar macht und durch unbewaffnete Nahkampf-Schläge mit Funkenschlag explosive Fallen an sie anheftet. Alles explodiert dann in einem Feuersturm und stirbt in Sekunden. Ihr findet den vollständigen Build hier auf LastEpochTools.

Um an die notwendigen Items für den Build zu kommen, helfen euch die Item-Fraktionen. Wir erklären euch im Guide, welcher Fraktion ihr am besten beitreten solltet. Mehr zu den Fraktionen seht ihr im Video:

Last Epoch: Fraktion der Händlergilde oder Zirkel des Schicksals – Das sind die Vorteile Weitere Videos für dich

Neue Handschuhe sorgen für irre Kombinationen

Der Build funktioniert nur, wenn ihr einen neuen, einzigartigen Gegenstand habt: Falkenfäuste. Diese haben als besonderen Effekt, dass sie den Grundschaden von Funkenschlag pro Punkt, den ihr in Falknerei investiert habt, um bis zu 16 erhöhen.

Das Ziel ist es also, möglichst viele Punkte in Falknerei zu bekommen. Das geht über die Handschuhe selbst, als auch über den Helm. Je nach Roll bekommt ihr damit über 400 Bonus-Schaden auf Funkenschlag, der dann über kritische Treffer, Durchschlag und Co. multipliziert wird.

Andere Items braucht ihr nicht zwingend, erhöhen euren Schaden aber weiter. Wichtig sind vor allem Werte wie Geschicklichkeit, Stufen für Funkenschlag und erhöhter Feuer-Schaden. Aaron empfiehlt dazu das Halsteil „Blutendes Herz“ sowie die Brust „Gewebtes Fleisch“, damit ihr euch selbst heilen könnt.

Außerdem solltet ihr darauf achten, eure defensiven Werte auszubauen. Wichtig sind hier erhöhtes Leben und ein Schild in der Nebenhand, damit ihr ordentlich blocken könnt. Vor allem solltet ihr aber darauf achten, dass eure Resistenzen mindestens am „cap“ sind. Mehr dazu lest ihr hier: Last Epoch fühlt sich zu schwer an? Dann ignoriert ihr sicher Stats, die wichtiger sind als Schaden