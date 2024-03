Einige Nutzer haben sich die Builds der besten Spieler in Last Epoch angesehen und fragen sich nun: Wie soll das überhaupt gehen? Was da angeblich gespielt wird, kann gar nicht funktionieren. Nun erklären Fans: Die Top-Spieler schummeln angeblich, damit man sie nicht kopieren kann.

Was sind das für Builds?

Last Epoch hat ein Leaderboard in der endlosen Arena, einer der 3 Endgame-Aktivitäten des Spiels.

In der Arena geht es darum, möglichst viele Wellen an Gegnern zu besiegen, ohne zu sterben. Auf der Arena basiert unsere Tier List mit den besten Builds in Last Epoch maßgeblich.

Über das Leaderbaord könnt ihr euch die Builds der Top-Spieler ansehen – Nur bringt das nichts, meinen Fans.

Darum solltet ihr den Builds nicht vertrauen: Ein Nutzer hat auf Reddit darauf hingewiesen, dass der aktuell beste Build in Last Epoch eigentlich gar nicht funktionieren kann. Die Grund-Idee scheint ein Ballisten-Falkner zu sein, aber weder Skills noch Ausrüstung passe irgendwie dazu.

In den Kommentaren weisen andere Nutzer auf den Grund hin: die Top-Spieler ändern angeblich ihre Builds im Nachhinein. Sie würden ihre Skillpunkte neu verteilen und andere Ausrüstung tragen, nur damit niemand ihre Builds kopieren kann.

Eine Lösung wäre es, einen „Snapshot“ vom Build zu machen zum Zeitpunkt des Sieges im Leaderbaord und zusätzlich, wie in Diablo 3, den Wechsel von Ausrüstung im Arena-Run zu verbieten. Damit könne man nicht einfach einen Build im Nachhinein ändern.

Eine der aktuell stärksten Klassen ist der Runenmeister:

Last Epoch: Die 40 Zauber des Runenmeisters im Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich

„Ignorier die Leaderboards. Kein Build dort nutzt keine Bugs aus“

Von weiteren Fans gibt es düsterere Prognosen: Kaum einer der besten Spieler würde auf den Leaderboards so weit oben stehen, ohne Bugs bzw. Exploits auszunutzen. Wenn man die Builds im Nachhinein ändere, käme man damit länger durch.

Gemeint sind vor allem fehlerhafte Synergien zwischen Items und Skills, die sich ungeplant stark multiplizieren. Hier hat Eleventh Hour Games schon in der Vergangenheit nachgebessert, um zumindest Performance-Probleme zu beheben.

Die Entwickler haben kürzlich bereits bestätigt, dass sie OP Builds nerfen, wenn sie wegen Bugs zu stark werden. Laut einer Umfrage sind die Spieler aber gegen Nerfs, falls die Builds einfach von sich aus stark sind.

In der Community gilt aber ohnehin das Kredo, dass sich jeder seinen Build am besten selbst zusammenbauen kann. Ein paar generelle Tipps oder Loot Filter aus Guides seien durchaus hilfreich, aber so gut wie alles, was man spielen kann, sei sowieso brauchbar. Auch wenn einige Bugs offenbar Beliebtheit erlangt haben: Ihr könnt gerade starke Builds in Last Epoch bauen, die eigentlich gar nicht gehen: „Sollte ein Talent sein“