In Last Epoch ist es möglich, aufgrund von Bugs ziemlich starke Builds zu bauen – das könnte sich schon bald ändern. Die Entwickler holten sich Feedback in der Community ein und planen jetzt Bugfixes für Builds, die versehentlich zu stark performen.

Durch einen Bug konntet ihr in Last Epoch einen starken Build bauen, der eigentlich gar nicht möglich war. Für einen anderen irren Build brauchtet ihr nicht einmal Waffen, wart aber trotzdem stärker als mit den meisten Builds, die Waffen erfordern. Allerdings ist es notwendig, dafür spezielle Handschuhe auszurüsten.

Die Entwickler von Last Epoch haben die Community um Feedback gebeten und eine Umfrage durchgeführt, die sich auf Fehlerbehebungen und Balance-Änderungen konzentriert. Ihr Fazit lautet: Die Bugs, die übermächtige Builds ermöglichen, sollen behoben werden.

Die Item-Fraktionen helfen euch, um an notwendige Items für eure Builds zu kommen. Wir erklären euch im Guide, welcher Fraktion ihr am besten beitreten solltet. Mehr zu den Fraktionen erfahrt ihr im Video:

Die Community will keine übermächtigen Builds durch Bugs

Was hat die Umfrage ergeben? Laut Entwickler seien die Meinungen in manchen Punkten sehr auseinandergegangen. Zwei Bereiche, die die Community ganz klar wünsche, sind folgende:

Die Behebung von Fehlern, die dazu führen, dass Skills oder Items übermäßig leistungsstark sind.

Eine Info im Voraus, wenn ein Bugfix oder eine Balance-Änderung dazu führen wird, dass ein übermäßig leistungsstarker Build generft wird.

Was planen die Entwickler? Am 11. März verkündeten die Entwickler im Forum, übermächtige Builds in Last Epoch mit kommenden Bugfixes anzugehen. Schon diese Woche planen sie zwei wichtige Fixes in den Patch zu integrieren – zusätzlich zu der Änderung bei der „Dive Bomb“-Fähigkeit des Falkners.

Die beiden Bugfixes beziehen sich primär auf die Fähigkeiten der Hexenmeisterin und des Runenmeisters. In ihrem Beitrag betonen die Entwickler, dass es sich hierbei um Fehlerbeseitigungen handelt:

Im Einklang mit dem anfänglichen Feedback möchten wir betonen, dass diese Änderungen als Fehlerbehebungen und nicht als Balance-Änderungen vorgenommen werden. Sie sollen nicht Builds mit diesen Passiv-Skills oder Fähigkeiten ausbalancieren, sondern Fehler beheben, die sich zufällig auf ihre Kraft auswirken. Die Entwickler von Last Epoch

Builds, die ihre Stärke nicht Spielfehlern verdanken, werden nicht abgeschwächt. Bereits am 8. März schrieben die Entwickler im Last-Epoch-Forum, „keine Anpassungen an Fertigkeiten und Items zu vorzunehmen, die eine überdurchschnittliche Leistung erbringen, aber keine Bugs sind.“

Wie reagiert die Community darauf? Unter dem Forumsbeitrag vom 8. März fordern mehrere Nutzerinnen und Nutzer verschiedene Nerfs für bestimmte Klassen, in etwa für die Hexenmeisterin und den Falkner. Ein anderer Nutzer merkt an, dass alle Builds „spielbar und unterhaltsam“ sein sollten.

Und jemand schreibt, sie sollen die starken Builds nerfen, damit die Spieler „spielen müssen“. Das könnte auf übermächtige Builds anspielen, mit denen Spieler selbst nicht viel machen müssen, weil Skills oder Begleiter die Arbeit für sie übernehmen.

Auf den Beitrag vom 11. März reagieren viele aus der Community mit Lob für die Entwickler und die geplanten Änderungen. Mehrere Nutzer schreiben dort „Großes W!“, was so viel heißt wie: großer Win (Sieg/ Erfolg).

Ein Nutzer schreibt in seinem Kommentar: „Großes W für Eleventh Hour Games hier. Die Community hat gesprochen.“ Ein anderer Nutzer äußert im Kommentar seine Sorge, sie könnten Builds „in Grund und Boden nerfen“. Darauf antworten ihm mehrere Nutzer, dass es kein Nerf sei, sondern ein Bugfix.

Inwiefern die geplanten Bugfixes die stärksten Builds in Last Epoch beeinflussen, bleibt abzuwarten. Wann der Fix in dieser Woche ausgespielt werden soll, ist bisher nicht klar. Momentan scheinen Magier und vor allem die Runenmeister die Top-Builds anzuführen.

Aber auch Akolythinnen sind in Form von Hexenmeisterinnen und Nekromantinnen in vielen Listen weit vorne vertreten. Die besten Builds für jede Klasse findet ihr hier: Last Epoch Tier List: Beste Builds & Klassen im Endgame