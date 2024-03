Ihr könnt durch einen Bug gerade absurd starke Builds in Last Epoch bauen: „Das sollte ein Talent sein“

Spieler haben einen Fehler in Last Epoch entdeckt, durch den ihr sowohl eine Zweihand-Waffe als auch eine Nebenhand tragen könnt. Das sollte eigentlich nicht funktionieren. Nach aktueller Patch-Philosophie der Entwickler wird der Fehler eine Weile lang nicht behoben, behaupten Spieler.

Was ist das für ein Bug?

Durch das Crafting ist es aktuell möglich, eine zweihändig geführte Waffe zusammen mit einem Schild oder einem Nebenhand-Katalysator zu tragen.

Den Fehler haben Spieler auf Reddit bemerkt und sagen: Der Fehler würde für die nächste Zeit sicherlich nicht gefixt werden.

Nun überlegen die Fans, ob der Bug nicht eigentlich ein Talent für Leerenritter sein sollte, die auf der Tier List von Last Epoch gerade das Schlusslicht bilden.

Darum ist das so stark: Eigentlich braucht ihr für Zweihand-Waffen logischerweise beide Hände. Die Waffen haben in der Regel bessere Werte als Einhand-Waffen, verzichten dafür aber auf einen weiteren, getragenen Gegenstand.

Mit dem Bug könnt ihr nun beide Vorteile nutzen. Das ist aus mehreren Gründen besonders hilfreich:

Ihr tragt in der Nebenhand Schilde für bessere Defensivwerte oder Katalysatoren für mehr Schaden, es stehen also mehr Möglichkeiten offen.

Durch den zusätzlichen Slot könnt ihr etwa ein Legendary mit besonderem Effekt anlegen, und so völlig neue Builds spielen.

Durch das Crafting ist der zweite Gegenstand besonders mächtig, wenn ihr ihn mit Runen und Glyphen an sein maximales Potential reizt.

Anders als etwa in Diablo 4 gibt es in Last Epoch keine Klasse, die einfach mehrere Waffen oder Waffen-Sets tragen und von ihren Stats profitieren kann. Durch den Bug ist so etwas Ähnliches nun aber möglich.

„Das wird nicht gefixt bis zum nächsten Cycle“

In den Kommentaren diskutieren die Fans nun, was sich mit diesen neuen Möglichkeiten anfangen ließe und kommen schnell darauf, dass der „Bug“ eigentlich ein Talent für Leerenritter sein sollte. Leerenritter sind eine Meisterschaft des Wächters, genau wie Paladin und Ambosswächter.

Leerenritter bauen auf die Stärke der Leere, um sie für das größere Wohl zu nutzen. Mit ihren Fähigkeiten, die oft eine Verbindung aus Angriff und Verteidigung sind, wären sie für solch ein Talent prädestiniert. Und es würde sie zumindest etwas stärker machen.

Die Spieler auf Reddit sind sich sicher, dass Eleventh Hour Games den Bug vorerst nicht beheben wird. Im kürzlich veröffentlichten Patch 1.0.2 mit dem großen Gold-Nerf haben die Entwickler erklärt, wie sie in Zukunft vorgehen wollen.

Dort hieß es: „Unsere aktuelle Einstellung ist, dass wir keine Balance-Änderungen mitten im Cycle vornehmen“, außer es handle sich um Fehler, die zu Crashes oder Problemen mit der Performance führen. Beides sei bei diesem Bug nicht gegeben, meinen Spieler.

Die Erklärung zu den Bug-Fixes stößt bei der Community auf einen gewissen Unmut. Viele Spieler wünschen sich, dass Bugs lieber direkt behoben werden. Andere meinen: Genau solche Situationen wie jetzt seien der Grund, warum andere Entwickler wenig mit der Community interagieren.

Ihre Worte würden direkt gegen sie verwendet werden, wie in diesem Fall – obwohl Eleventh Hour Games klargemacht haben, dass ihre Position durchaus geändert werden kann. Ohnehin scheint Last Epoch gerade an einem Punkt zu sein, wo ein Teil der Spieler nach Kritik sucht: Last Epoch hat offenbar ein ähnliches Problem wie Diablo 4: „Das Endgame ist gut, aber es fehlt ein Ziel“