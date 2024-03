Last Epoch nerft die beste Methode zum Gold farmen, Spieler klagen: Streamer sind Schuld

Der neuste Patch 1.0.2 bringt einige Änderungen in Last Epoch mit sich. Eine davon dürfte viele Spieler ärgern: Schlüssel sind jetzt weniger wert. Der Grund ist angeblich, dass ein paar Wenige das Fraktions-System ausgenutzt haben, um reich zu werden.

Das hat Last Epoch geändert:

Mit Patch 1.0.2 sind Schlüssel für die Arena nun weniger wert. Ihr erhaltet für normale Arena-Schlüssel nun nur noch 175 statt 6.500 Gold beim Verkauf. Bei Erinnerungs-Schlüsseln geht der Wert auf 265 runter (vorher 7.250). Das sind Nerfs von rund 97 bzw. 96 %.

Zum Vergleich: Seltene Items könnt ihr bei Händlern, wenn ihr Glück habt, für 100 Gold oder etwas mehr verkaufen, Uniques für bis zu 500.

Dazu gab es weitere Änderungen an Quests und UI, jedoch keine nennenswerten Balance-Anpassungen. Die Tier List von Last Epoch ändert sich also nicht maßgeblich.

Warum wurden ausgerechnet Schlüssel generft? Es gab mit den Schlüsseln offenbar eine Methode, um an enorme Mengen an Geld zu kommen und diese direkt in starke Items umzutauschen. Etwas, das so eigentlich gar nicht geplant war.

Grund dafür sind die beiden Fraktionen von Last Epoch: der Zirkel des Schicksals und die Händlergilde. Mitglieder im Zirkel konnten über die Fraktions-Mechanik gezielt deutlich mehr Schlüssel farmen und das besonders leicht.

Der Erlös, den sie dann beim Verkauf an einen Händler bekommen haben, wurde dann von einem zweiten Charakter genutzt, der in der Händlergilde ist. Denn das Gold wird zwischen den Charakteren geteilt.

In der Händlergilde habt ihr Zugriff auf den Basar und könnt Items mit anderen Spielern handeln, übers Auktionshaus kaufen und verkaufen. Auf diese Weise kamen die Spieler, die diese Methode genutzt haben, schnell an Gold und starke Items.

„Ihr bestraft gerade die ehrlichen Spieler“

Auf Reddit und im Forum sind die Leute nun enorm sauer über die Änderung. Sie meinen: Nur wenige hätten das so gemacht, vor allem Streamer und solche Spieler, die ihnen nacheifern. Man hätte dem „Abuse“ einen Riegel vorschieben müssen, aber eben nicht so.

Der Nerf bestrafe nun alle Spieler, die nur im Zirkel sind und das Gold brauchen. Im Zirkel des Schicksals findet ihr haufenweise Items und braucht entsprechend viele Plätze in der Truhe, die irgendwann jedoch enorm teuer werden.

Händlergilden-Spieler kommen über Items leicht an Gold. Zirkel-Spieler müssen es farmen – und brauchen es unter Umständen dringender. Entsprechend zornig fällt nun die Reaktion auf die Änderung aus.

Was der Community besonders übel aufstößt, ist die Art der Änderung. Es gibt keine Alternative und keine Entschädigung, sondern schlicht den Nerf. Mögliche Lösungen seien etwa:

Prophezeiungen für Zirkel-Spieler, die viel Gold einbringen, als Alternative – was laut anderen Spielern das Problem nicht beheben würde

Schlüssel als Belohnung für den Zirkel entfernen, den Preis aber so belassen

Gold-Belohnungen aus Monolithen erhöhen

Die aktuelle „Lösung“ allerdings bestrafe den größten Teil der Spieler dafür, dass nur ein kleiner Teil ein sehr spezifisches Schlupfloch genutzt habe. Nach einem starken Start sieht sich Last Epoch ohnehin häufiger in der Kritik für Ansätze, um Probleme zu beheben: Last Epoch entfernt ein beliebtes Steam-Feature, weil es zu viele Betrüger ausnutzen