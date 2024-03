Twitch: shroud ist völlig verliebt in Last Epoch, sagt, Diablo 4 mache nur 2 Sachen besser

Der kanadische Twitch-Streamer Michael „shroud“ Grzesiek ist vor allem für seinen Skill in Shootern bekannt. Allerdings zockt der ehemalige Profi auch gerne MMORPGs wie World of Warcraft und Action-RPGs. Jetzt hat es ihm Last Epoch angetan, das er in fast allen Bereichen lobt.

So gut kommt Last Epoch an:

Last Epoch ist schon seit Jahren auf Steam und seit dem 21. Februar auf Steam in Version 1.0 spielbar. Seitdem hat es durchgehend über 100.000 Spieler gleichzeitig (via steamcharts).

Fast alles am ARPG begeistert die Spieler, trotzdem hatte es einige Zeit nur „Ausgeglichene“ Bewertungen. Kurz nach Release haben die Server für Probleme gesorgt und noch immer gibt es Schwierigkeiten mit der Verbindung.

Unter ARPG-Fans ist Last Epoch dennoch gerade das Thema der Stunde. Experten wie Streamer widmen sich dem Spiel ausgiebig und wechseln teilweise sogar direkt von Diablo 4.

Das sagt shroud: Der bekannte Twitch-Streamer shroud zockt seit einiger Zeit Last Epoch. In seinem neusten Stream vom 3. März hat er dabei vom Spiel geschwärmt und erklärt, warum er es gerade so feiert:

Dieses Spiel hat so viele Dinge, und zugleich ist es nicht zu schwer. [Sogar] ein Dummkopf wie ich könnte das alles selbst herausfinden mit genug Zeit. Du musst das Crafting-System nur ein- oder zweimal nutzen für jede seiner Kategorien nutzen, da verstehst du es. shroud

Gerade das Crafting-System ist ein Punkt, der viele Veteranen begeistert. Selbst Spieler mit über 6.000 Stunden in Path of Exile loben das Crafting und die Itemization im Allgemeinen. Das ist auch bei shroud einer der größten Pluspunkte.

Der Streamer sagt: Die Jagd nach Items sei äußerst gelungen. Immer wieder finde man Items, bei denen man sich frage, ob man aus denen nicht irgendetwas cooles bauen könne. Die „wilde Jagd nach Loot“ und die daraus resultierenden, zahllosen Builds seien das Coole an Last Epoch.

Ihr findet hier shrouds neusten Stream zu Last Epoch auf Twitch. Seine Kommentare zum Spiel und Diablo 4 fangen etwa ab 1:53:50 an.

Ein besonders abgefahrener Build braucht nicht einmal Waffen, um zu funktionieren. Wie Last Epoch so aussieht, seht ihr im Trailer:

„Weiß nicht, ob ich je wieder Diablo spielen kann“

Im Gespräch mit seinem Chat kommt shroud auf den Vergleich zu Diablo 4. Er sagt:

Ich weiß nicht, ob ich je wieder Diablo spielen kann. Das ist es einfach nicht wert. [Last Epoch] schlägt es einfach in fast jedem einzelnen Bereich.

Diablo 4 sei lediglich in 2 Dingen noch überlegen: Performance und Optik. Last Epoch sei nicht hässlich, aber was Diablo mit seinen Skills anfange, sei einfach überwältigend. Jeder Skill sei bombastisch und habe eine sichtbare Auswirkung auf die Welt.

In Sachen Performance liege Diablo 4 ebenfalls deutlich vorn. Alles laufe flüssig, sehe toll aus. Nvidias DLSS etwa wäre ein System, das Last Epoch einen großen Schritt voran bringen könne, so shroud.

Der Streamer schließt seine Lobeshymne damit, dass es nun aber darum gehe, wie sich Last Epoch in Zukunft schlage. Das Spiel sei in einem Top-Zustand erschienen, da sei es schwer, mit entsprechender Qualität nachzuliefern. Andere Spiele hätten es leichter: die releasen mies und werden dann mit eigentlich zu erwartenden Features besser. Die Entwickler hat aber offenbar schon große Pläne: Last Epoch möchte das beste Spiel des Genres werden – Erklärt, wie es mit einem großen Update weitergeht