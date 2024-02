Last Epoch möchte das beste Spiel des Genres werden – Erklärt, wie es mit einem großen Update weitergeht

Last Epoch erfreut sich seit seinem Release einer großen und überraschenden Aufmerksamkeit. Viele Spieler fluten die Server und überschütten die Entwickler mit Feedback zum Hack&Slay. Passend zu diesem Umstand haben die Entwickler nun neue Pläne für zukünftige Inhalte offenbart und diese sollten euch freuen.

Was ist Last Epoch? Es handelt sich bei Last Epoch um ein neues Hack&Slay von den Entwicklern „Eleventh Hour Games“. Ihr findet euch im Spiel in der Welt von Eterra wieder, die in verschiedene Zeitachsen eingeteilt ist. Die Zukunft wurde ins Verderben gestürzt und eure Aufgabe ist es, die Vergangenheit zu ändern, damit die Welt von morgen eine Chance hat.

Das Spiel wurde am 21. Februar für alle Spieler mit Update 1.0 zugänglich gemacht. Fans wollen jedoch wissen, wie es weitergeht und die Entwickler haben dazu eine klare Antwort.

Eine kurze Übersicht zu den Klassen und Kämpfen findet ihr im Launch-Trailer:

Last Epoch: Das ARPG zeigt Klassen, Kämpfe und Herausforderungen im Launch-Trailer

Mehr Endgame-Content, bessere Items und Bugs ausradieren

Was haben die Entwickler offenbart? Die Entwickler haben in ihrem neusten Blog-Post zu Last Epoch (via lastepoch.com) neue Infos bezüglich zukünftigen Inhalten bekannt gegeben. Zuerst werden in Version 1.0 viele Patches und QoE-Updates veröffentlicht werden.

Der Fokus liegt dabei vorrangig bei der Behebung vieler Bugs, die Spieler über die offizielle Melde-Funktion im Spiel den Entwicklern mitgeteilt haben. Es sollen wöchentlich Fixes veröffentlicht werden, um Last Epoch zu einem der besten Spiele zu machen, die das Genre zu bieten hat.

Zusätzlich soll der Monolith erweitert, neue Optionen für die Itemization, mehr Boss-Inhalte, Klassen- und Balance-Updates, Inhalte für die Kampagne und mehr hinzugefügt werden.

Mit Update 1.1 sollen dann „Spitzeninhalte“ oder schwierige Kämpfe hinzukommen. Diese Inhalte bieten mehr Herausforderungen und könnten als härteres Endgame angesehen werden. Mehr haben die Entwickler zu diesen Spitzeninhalten nicht offenbart, doch das Update liegt nicht sehr weit in der Zukunft. Mehr Informationen werden von den Entwicklern veröffentlicht, sobald der Release näher rückt.

Solltet ihr eine Abwechslung von Path of Exile oder Diablo 4 suchen, dann wäre Last Epoch die passende Option für einen Tapetenwechsel. Auf den ersten Blick wirkt Last Epoch komplizierter, vor allem, wenn ihr von Diablo 4 zurückkehrt, doch unser Hack&Slay-Experte Benedict Grothaus kann euch beruhigen: Last Epoch klingt echt komplex, wenn ihr von Diablo 4 kommt – Aber es ist leichter, als es aussieht