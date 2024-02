Last Epoch ist die neuste Konkurrenz für Diablo 4, hat jetzt nur noch „Ausgeglichene“ Reviews auf Steam

Last Epoch gilt als neuer, sicherer Hafen für alle, die von Diablo 4 enttäuscht sind und denen Path of Exile zu komplex ist. Seit dem 21. Februar ist es auf Steam in Version 1.0 spielbar – in der Theorie. Denn Verbindungsprobleme sorgen für Ärger. So viel Ärger, dass die Rezensionen enorm darunter leiden.

Was ist Last Epoch?

Das Action-RPG Last Epoch gilt neben Path of Exiles aktuell als größte Konkurrenz für Diablo 4 im Genre. Es bietet ähnliches Gameplay, aber gleich 15 Klassen (5 Grundklassen mit je 3 „Meisterschaften“).

Das Spiel ist schon seit etlichen Jahren in Entwicklung, seit dem 21. Februar aber in Version 1.0 für den PC auf Steam spielbar. Die ersten Stimmen der Spieler sind deutlich: Besser als Diablo, leichter als Path of Exile.

Anders als in Diablo kämpft ihr aber nicht gegen die Mächte der Hölle, sondern gegen verschiedene Monster in unterschiedlichen Zeiten, denn ihr seid so etwas wie ein Zeitreisender.

So steht Last Epoch jetzt da: Der 1.0-Release hat ordentlich eingeschlagen. Last Epoch kann einen Anstieg von über +1.000% an Spielern verzeichnen. Zu Release haben bis zu 258.000 Leute gleichzeitig gezockt. Damit ist es eines der aktuell größten Spiele auf Steam (via steamcharts).

Die Bewertungen waren zu Beginn auch noch recht stark: 77 % gab’s direkt zum 1.0-Release, zuvor waren es sogar zeitweise über 84 %. Selbst führende Diablo-Experten, etwa auf Twitch, haben sich nun vorerst Last Epoch verschrieben.

Allerdings sind die Reviews seit dem Release deutlich gesunken. Aktuell liegt die Bewertung nur noch bei 59 % positiv in den kürzlichen Reviews (via Steam), Tendenz sinkend. Das liegt vor allem daran, dass viele Fans im Moment gar nicht wirklich zocken können, die Server streiken.

In unserer Übersicht findet ihr alles zu Release, Klassen und Preisen von Last Epoch. Mehr zum Spiel seht ihr im Trailer:

Last Epoch: Das ARPG zeigt Klassen, Kämpfe und Herausforderungen im Launch-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

„Zocke zum Feierabend mit meiner Frau, aktuell nicht möglich“

Das größte Kritik, die immer wieder erwähnt wird, sind die Verbindungsprobleme. Seit dem Release kommt es zu Stoßzeiten immer wieder zu verschiedenen Problemen, etwa:

Login-Queues oder schlicht der Unmöglichkeit, überhaupt ins Spiel zu kommen.

dem Fehler LE-61, durch den neue Bereiche nicht geladen werden können.

ewig langen Ladezeiten beim Einloggen oder Map-Wechsel, teilweise sogar Disconnects.

Auf Steam liest man Beschwerden darüber, dass Last Epoch gerade unspielbar sei. Vor allem die Berufstätigen scheinen betroffen zu sein – die können nur dann zocken, wenn eben alle Zeit haben und das merke man an der Verbindung.

Mehr zum Thema Neue Konkurrenz für Diablo 4 auf Steam ist schon vor Release ein Hit – Doch das macht manchen Spielern Sorgen von Lydia

Zwar hat Last Epoch einen reinen Offline-Modus, allerdings kommt dieser mit Einschränkungen. Ihr könnt etwa keine Cosmetics nutzen und den Charakter nicht nachträglich online spielen. Zocken mit Freunden ist dann also nicht möglich. Die Entwickler arbeiten bereits an einer Lösung.

Kollege Peter Bathge von der GameStar hat dazu einen interessanten Beitrag geschireben: Zu wenig neue Spiele setzen auf einen Offline-Modus und es ist eine Schande, dass wir darum betteln müssen

Die Verbindung ist jedoch nicht die einzige Kritik. Es gibt etwa Beschwerden über zu harte Bosse, mittelmäßige Grafik und unübersichtliche Systeme wie Crafting und den Verlust von Skillpunkten beim Umskillen.

Last Epoch ist an einigen Stellen nicht unbedingt komplex, aber nicht ausreichend erklärt. Das legt sich zwar innerhalb weniger Stunden, reine Casuals werden von solchen Systemen aber schnell abgeschreckt. Ein wenig einfacher ist der Start immerhin mit der richtigen Klasse – Hier findet ihr die 3 besten Klassen für Anfänger in Last Epoch.