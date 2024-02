Last Epoch: 3 der besten Klassen für alle Anfänger und Neulinge

In Last Epoch gibt es viele Klassen und Masterys, auf die Spieler Zugriff haben. Wer neu dazustößt, könnte mit der Auswahl jedoch überfordert sein. Wir zeigen euch deshalb 3 Klassen, mit denen ihr nichts falsch machen könnt.

Wie viele Klassen gibt es? In Last Epoch gibt es insgesamt 5 Klassen. Jede Klasse besitzt zudem drei Unterklassen, die eure ausgewählte Klasse im weiteren Spielverlauf verbessern und euren Spielstil erweitern kann. Folgende Klassen stehen euch zur Auswahl:

Mage (Magier)

Rogue (Schurke)

Primalist (Barbar)

Acolyte (Nekromant)

Sentinel (Paladin)

Da die Qual der Wahl zu Beginn immer groß ist, zeigen wir euch drei Klassen, mit denen ihr auch als Neuling nichts falsch machen könnt – sie sind stark und anfängerfreundlich.

Last Epoch: Das sind die drei besten Klassen für Anfänger

Wir haben uns für unsere Empfehlung an Klassen gehalten, die leicht zu verstehen sind und trotzdem einen durchschlagenden Effekt auf dem Schlachtfeld bieten können. Kommen wir nun zu unserer Auswahl. Wir zeigen euch die Klassen und erklären euch, was sie so gut machen.

Rogue

Warum ist die Klasse so gut? Der Rogue ist eine anfängerfreundliche Klasse in Last Epoch. Mit dem wendigen Kämpfer besitzt ihr nicht nur Nah-, sondern auch Fernkampffertigkeiten und könnt so zu Beginn erst aus sicherer Entfernung eure Gegner attackieren. Seid ihr selbstsicherer geworden, könnt ihr den effektiven Nahkampf ausprobieren.

Neben seiner heimlichen Art aus den Schatten heraus anzugreifen, besitzt der Rogue zudem auch giftige Talente und Möglichkeiten, mit Rauch aus dem Kampfgemenge zu entkommen, sollte es mal brenzlich werden.

Mage

Warum ist die Klasse so gut? Der Mage ist eine arkane Klasse mit allerlei mächtigen Zaubersprüchen, die das Schlachtfeld übersähen können. Neben elementare Magie, die ihr entspannt aus der Entfernung erzeugen könnt, lassen sich im späteren Verlauf eurer Reise auch durch eure Unterklassen neue Talente freischalten, die entweder mächtige Nahkampfattacken oder Runen in Form von Fallen auf dem Boden erzeugen können.

Der Mage ist also zu Beginn eine mächtige Klasse mit wenig Leben, die jedoch noch mächtiger wird, solltet ihr das richtige Build ausgearbeitet haben.

Sentinel

Warum ist die Klasse so gut? Der Sentinel ist eine vielseitige Klasse, die kaum zu vernichten ist. Durch seinen großen Pool voller Lebenspunkten ist der Sentinel sehr überlebensfähig und eignet sich für alle, die sich gerne Fehler im Kampf erlauben.

Die Klasse besitzt zudem ein breites Spektrum an Talenten, die ihr durch die Unterklassen freischalten könnt. Ihr wollt als heiliger Paladin eure Teamkameraden heilen oder doch lieber als purer Tank durch eure Gegner preschen? Dann ist der Sentinel eure Klasse.

Das müsst ihr beachten: Bei unserer Liste haben wir auf die einfache Spielbarkeit der einzelnen Klassen geachtet. Sie sollten tödlich, effektiv und leicht zu spielen sein, damit jeder Neuling sich zu Beginn in Last Epoch zurechtfinden kann, ohne sofort in den Boden gestampft zu werden.

Solltet ihr andere Favoriten in der Liste sehen, lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren und teilt uns mit, mit welcher Klasse ihr eure Reise in Last Epoch angetreten habt.

