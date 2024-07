Last Epoch: Entwickler wollen Spieler bannen, die Exploits benutzen, um sich Gold zu ergaunern

Last Epoch ist für viele eine Abwechslung zum ARPG-König Diablo, doch auch dieser hat mit Problemen zu kämpfen. Ein großes Problem sind Gold-Exploits, mit denen Spieler sich Gold duplizieren. Die Entwickler kündigten jetzt an, Spieler dafür zu bannen.

Um welche Exploits geht es? Am letzten Wochenende wurde ein neuer Exploit gefunden, der es ermöglicht, Gold zu vervielfältigen. Damit hatte das Spiel auch schon im April ein Problem. Um dem Problem entgegenzuwirken, will man Spieler, die das nutzen, bannen.

In einer aktuellen Ankündigung sprechen sie über das Problem. Dort sprechen sie darüber, wie wichtig die Spieler-Wirtschaft ist, um ein fantastisches Spiel zu entwickeln. Außerdem danken sie der Community, dass sie das so schnell an die Entwickler weitergeleitet haben. Jetzt gehen die Entwickler hart dagegen vor.

Auch Last Epoch bekommt regelmäßig Updates:

Exploiter sollen gebannt werden

Wie gehen die Entwickler gegen das Problem vor? Um das Problem anzugehen, habe man das Tauschen zwischen Spielern ausgeschaltet, da das die Exploit-Methode war. Dies soll so lange andauern, bis das Problem behoben wurde.

Zusätzlich dazu werden auch Nutzer des Exploits bestraft. Sie sprechen hierbei davon, bei Exploits mit Sperrungen vorzugehen. Damit haben sie wohl schon angefangen und positive Effekte am Bazar gemerkt, da sich die Preise wieder stabilisiert haben sollen.

Die User im Forum scheinen sich über die Ankündigung zu freuen, auch wenn sie den späten Zeitpunkt kritisieren, und dass es nicht das erste Mal ist, dass das Problem auftaucht.

CAIUSMARTIUS: Und ein Dankeschön an das gesamte EHG-Team, das weiterhin fleißig ist, offen mit Kommunikation und Feedback umgeht und das Spiel mit jedem Schritt besser macht.

RECONICAN: Leider wurde der Handel viel zu spät gestoppt. Der Betrug lief das ganze Wochenende und zerstörte die Preise auf dem Basar. […] An diesem Punkt kann ein Economy-Reset notwendig sein.

BLMWARRIOR: Besser spät als nie, aber die Wirtschaft ist bereits irreparabel geschädigt

Patch 1.1.2 ist erschienen. Die Ankündigung erschien mit Patch 1.1.2, der viele Bugfixes hat und das Nemesis-System verändert. Zusätzlich dazu werden auch Controller-Bugs entfernt und Sachen an den Visuals verbessert. Spielt ihr noch Last Epoch? Schreibt es uns in die Kommentare. Seit dem 9. Juli sind einige Spieler zurückgekehrt, da Update 1.1 einiges ändert: Last Epoch verliert seit Monaten Spieler auf Steam – Jetzt bekommt es über Nacht 70.000 dazu