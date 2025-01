Ein unterschätztes ARPG auf Steam könnte Path of Exile 2 Konkurrenz machen – Zeigt neue Inhalte für 2025

Last Epoch erschien 2024 und muss sich gegen harte Konkurrenz in Form von Diablo 4 und Path of Exile 2 behaupten. Kommende Updates könnten das Spiel noch einmal deutlich verbessern.

Wie steht es um Last Epoch? Das ARPG von Entwickler Eleventh Hour Games erschien in seiner Vollversion am 21. Februar 2024 und galt als Hoffnung im Genre der ARPGs. Dabei fehlte es 2024 nicht an großen Titeln in diesem Genre.

Diablo 4 machte weiter von sich reden, unter anderem mit der heiß erwarteten Erweiterung Vessel of Hatred. Und dann gab es natürlich noch Path of Exile 2, das im Dezember startete und sofort für Furore sorgte. Das unheimlich komplexe Spiel fasziniert und spaltet die Community.

Last Epoch ging da ein wenig unter. Die Spielerzahlen schwankten, schon einige Zeit nach Release verlor das Spiel viele Fans. Dennoch wurde das Spiel weiter mit Updates versorgt. Auch 2025 haben die Entwickler jedoch einige Neuerungen für das Spiel geplant, die es einerseits verbessern, andererseits auch neue Spieler anlocken sollen.

Updates bringen neue Herausforderungen

Was ist für 2025 geplant? Wie im Entwickler-Blog festgehalten, wird sich bei Last Epoch im neuen Jahr einiges tun. Die Entwickler ruhen sich nicht aus, sondern wollen ihr Spiel weiter verbessern, um sich mit der Konkurrenz zu messen.

Konkret erwartet Spieler 2025 Folgendes:

Verbesserungen für den Endgame-Inhalt Monolith of Fate

Verbesserungen bei den Dungeons mit einzigartigen Belohnungssystemen für Items

Neue Gegnertypen

Neue Endgame-Bosse

Neue Echos zum Erkunden

Neue Wegpunkte zum Basar und zum Observatorium: So können diese Orte schon früh besucht werden, ohne aber die Kampagne zu überspringen

Die Sentinel-Klasse soll überarbeitet und an die anderen Klassen angepasst werden

Verbesserungen für die Gamepad-Steuerung

Zahlreiche Bugs sollen behoben werden

Mit all diesen und vermutlich noch weiteren Updates möchten die Entwickler von Last Epoch das Spiel nicht nur verbessern, sondern auch weiterhin am Leben erhalten. In manchen Aspekten ist das ARPG seiner Konkurrenz momentan nämlich voraus.

So lässt sich die Kampagne beim erneuten Durchspielen dank Quality-of-Life-Verbesserungen recht fix erledigen. Genau das ist aktuell ja noch ein Kritikpunkt bei Path of Exile 2, dessen Kampagne sehr lang ist.

Generell ist Last Epoch auch zugänglicher als Path of Exile 2 und könnte daher für Neulinge im Genre die bessere, weil einfachere Wahl sein. Habt ihr das Spiel bereits Anfang 2024 getestet? Wie hat es euch gefallen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Seid ihr euch unsicher, welches ARPG ihr spielen sollt, findet ihr auf MeinMMO einen Ratgeber: Diablo 4, Path of Exile, Last Epoch – Welches Action-RPG sollte ich spielen?