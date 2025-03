Path of Exile 2 verrät, wann die neue Season startet, doch die Spieler sind stinksauer

Mit einem neuen Teaser-Trailer haben die Entwickler von Path of Exile 2 den Start des langersehnten Updates 0.2.0 angekündigt. Doch der Zeitpunkt, wann der Patch herauskommt, könnte für die Fans nicht schlechter gewählt sein. Sie vermuten sogar böse Absicht dahinter.

Wann startet das Update 0.2.0? Der neue Patch 0.2.0 soll am 4. April um 21:00 Uhr deutsche Sommerzeit live gehen. Die Entwickler haben dem großen Update nun auch einen Namen verpasst. Der Patch soll „Dawn of the Hunt“ heißen und bringt neben vielen Verbesserungen wohl den Speer als neue Waffe und große Neuerung ins ARPG.

Genaueres zu „Dawn of the Hunt“ erfahrt ihr am 27. März um 20:00 Uhr live auf Twitch, dort präsentieren die Entwickler das Update und stellen sich den Fragen aus der Community. Mit dem 4. April als Startdatum sind die meisten Spieler jedoch extrem unzufrieden, denn nur zwei Tage vorher bringt ein großer Konkurrent sein langersehntes Update.

Hier könnt ihr den neuen Teaser-Trailer sehen:

Path of Exile 2 vs. Last Epoch

Wieso sorgt das Datum so für Ärger? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben für den Geschmack vieler Spieler zu lange mit dem nächsten Content-Update gewartet. Jetzt gibt es mit dem 4. April endlich ein Datum, doch das ist den meisten nicht recht. Der Grund dafür ist der Start der 2. Season von Last Epoch „Tombs of the Erased“.

Last Epoch begeisterte zu Release über 260.000 Spieler (via SteamDB), bevor die Spielerzahlen dann wegen mangelnder Inhalten einbrachen. Auf die nächste Season hatten sich viele der Genre-Fans bereits seit der Ankündigung im Februar gefreut. Dass Path of Exile 2 jetzt sein Update genau 2 Tage danach veröffentlichen will, wertet die Community als direkten Angriff.

Was sagen die Spieler? In den Kommentaren auf X (ehemals Twitter) hagelt es Kritik für den Termin. Bedeutsame Gesichter aus der Community wie Twitch-Streamer Zizaran, dem mehr als 500.000 Fans folgen, schreiben auf X.com: „Ein schlechteres Datum hätte man nicht wählen können“.

Der deutschsprachige Diablo 4 und Path of Exile 2 Content Creator wudijo fand in seiner Reaktion auf Twitch ebenfalls klare Worte zum Datum: „Das ist offensichtlich Absicht […] Sie sind so verdammt spät dran, dass sie beschlossen haben: ‚Okay, machen wir es einfach noch später. Nur damit wir uns mit Last Epoch anlegen können‘“.

Für viele auf X.com reiht sich dieses Datum in eine Abwärtsspirale von negativen Aktionen seitens der Entwickler von Grinding Gear Games ein.

Für einige Spieler stellt sich die Situation so dar: Erst verheimlichte man, dass man die Entwickler von Path of Exile 1 zugunsten des Nachfolgers abzog, dann gab es bei beiden Spielen zu lange zu wenige Updates und nun scheint es so, als würde man gezielt versuchen, die neue Season von Last Epoch zu behindern. Wie es zuletzt um Path of Exile stand, haben wir hier genauer beleuchtet: Path of Exile leidet unter seinem Nachfolger, bekommt kaum Updates, verliert jetzt auch noch seinen wichtigsten Entwickler