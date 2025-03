Die Konkurrenz von Path of Exile 2 gibt sich geschlagen, verschiebt Season, um ihr ARPG zu retten

Seit der Ankündigung des Starttermins für das große Update „Dawn of the Hunt“ sorgte Path of Exile 2 für Ärger bei den eigenen Fans, weil der Release ausgerechnet kurz nach dem Start der neuen Season von Last Epoch ansteht. Jetzt geben sich die Entwickler von Last Epoch endgültig geschlagen und verschieben ihren Launch mit einem scharfen Statement.

Was haben die Entwickler angekündigt? Die Entwickler von Last Epoch haben in einer Stellungnahme auf X.com angekündigt, den Release ihrer zweiten Season „Tombs of the Erased“ zu verschieben.

Statt, wie ursprünglich geplant, am 02. April 2025 zu starten, findet der Release jetzt am 17. April 2025 statt, also gut zwei Wochen nach dem Start des großen Updates von Path of Exile 2 und zwei Wochen vor dem Start der 8. Season von Diablo 4. Auch den Grund für die Verschiebung benennen die Entwickler.

Hier könnt ihr den Trailer zu Season 2 von Last Epoch sehen:

Die Verschiebung muss sein

Warum verschieben die Entwickler von Last Epoch ihren Release? Der Grund für die Verschiebung ist laut des Statements der Entwickler ganz klar Path of Exile 2. Sie schreiben: „Wir haben kürzlich erfahren, dass unsere Freunde im ARPG-Bereich ein Veröffentlichungsdatum gewählt haben, das nur ein paar Tage nach unserem liegt, was die Spielerbasis spalten und den Erfolg des Starts von Season 2 behindern würde.“

Ende Februar hatten die Entwickler von Last Epoch angekündigt, ihre neue Season 2 „Tombs of the Erased“ soll am 02. April 2025 starten. Nachdem das ARPG seit Version 1.1 im Juli 2025 99 % der Spieler eingebüßt hat (via SteamDB), freuten sich viele Genre-Fans auf den Start der neuen Season, um zurückzukehren und die vielen neue Inhalte des Patches auszuprobieren.

Etwa zwei Wochen später kündigte das viel größere ARPG Path of Exile 2 jedoch den Start der eigenen Season an. Diese soll am 04. April 2025 und damit nur 2 Tage nach dem Start von Last Epoch stattfinden. Das macht nicht nur die Fans sauer, die gerne beide Seasons zocken wollen, sondern enttäuscht auch die Entwickler von Last Epoch.

Was sagt Last Epoch zur Verschiebung? Eine offizielle Stellungnahme könnte kaum deutlicher ausfallen. Im Post von Last Epoch heißt es: „Schweren Herzens sehen wir uns gezwungen, den Veröffentlichungstermin von Season 2 – Tombs of the Erased auf den 17. April zu verschieben.“

Davor schreiben die Entwickler noch: „Last Epoch ist ein kleineres Studio in diesem Bereich, das jede seiner Veröffentlichungen als eine Möglichkeit ansieht, das Studio finanziell zu unterstützen und an den Dingen zu arbeiten, die uns am Herzen liegen.“ Für die Entwickler ist der Erfolg der neuen Season also auch aus finanzieller Sicht wichtig.

Da sich zu Spitzenzeiten aktuell nur noch etwa 1 % der über 264.000 Spieler einloggen (via SteamDB), die einst das ARPG gezockt haben, könnte die Weiterentwicklung von Last Epoch vom Erfolg der Season 2 und dem Interesse der Spieler abhängig sein. Dass Path of Exile 2 ihnen dabei in die Quere kommt, fanden die Entwickler nicht gut: Path of Exile 2 sorgt mit neuer Season für wütende Fans, jetzt reagieren die Entwickler der Konkurrenz