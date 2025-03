Path of Exile 2 sorgt mit neuer Season für wütende Fans, jetzt reagieren die Entwickler der Konkurrenz

Mit der Bekanntgabe des Start-Termins für die zweite Season „Dawn of the Hunt“ von Path of Exile 2 haben die Entwickler für Ärger mit Last Epoch gesorgt. Jetzt sprechen die Entwickler von Last Epoch über die Situation.

Wieso sind die Fans wütend? Seit Monaten warten die Spieler von Path of Exile 2 auf die neue Season, die neben neuen Items, Mechaniken und Sub-Klassen wohl auch eine neue richtige Klasse im Petto hat.

Doch das Start-Datum von „Dawn of the Hunt“ sorgte schon seit der Ankündigung für Ärger bei den Fans. Der 04. April, wenn die neue Season live geht, ist nur zwei Tage nach dem Start der lang erwarteten neuen Season von Last Epoch. Die Fans nahmen das als Angriff wahr, vor allem weil die Ankündigung von Last Epoch schon etwa zwei Wochen früher kam (via LastEpoch.com).

Last Epoch konnte vor einem Jahr über 260.000 Spieler zur Spitzenzeit anlocken (via SteamDB) und möchte an diesen Erfolg jetzt mit einer großen Season anknüpfen. Das Start-Datum von „Dawn of the Hunt“ von Path of Exile 2 kommt da gänzlich ungelegen. Jetzt haben die Entwickler reagiert.

Der Elefant im Raum

Wie reagieren die Entwickler? Die neue Season von Last Epoch startet bereits am 02. April 2025, 2 Tage vor Path of Exile 2. Um zu erklären, auf welche neuen Inhalte die Spieler sich freuen können, stellten sich die Entwickler von Last Epoch, Mike Weicker und Karv „Karvarousku“ den Fragen von ARPG-Content-Creator GhazzyTV im Interview auf YouTube.

Gleich zu Beginn des zweistündigen Frageformats sprach der Moderator die beiden Entwickler auf den Elephanten im Raum an, die Terminkollision mit Path of Exile 2.

Dazu sagte Entwickler Mike Weicker: „Wir sind genauso enttäuscht wie alle anderen, und wir konzentrieren uns im Moment auf unsere zweite Season und bauen den Hype und die Spannung für das auf, was wir herausbringen werden, das ist jetzt unser großer Fokus.“

Auch „Last Epoch“-Entwickler Karv „Karvarousku“ äußerte sich: „Wir haben gute Sachen, also es ist es wert, sich darauf zu freuen, aber ja, enttäuscht, aber na ja.“

Wird es eine Release-Verschiebung geben? Im Interview haben die beiden Entwickler keine Verschiebung ihres Releases angekündigt. Stattdessen haben die Entwickler ausführlich über die Neuerungen von Last Epoch gesprochen und kräftig Werbung für ihr eigenes ARPG gemacht. Auch auf der Website LastEpoch.com zeigt der Countdown noch auf den 02. April 2025.

Auch wenn einige Spieler und die Entwickler zu Recht über den Zusammenfall beider Start-Termine fluchen, bleibt bis zum Start der übernächsten Season in beiden Spielen genügend Zeit, um beide ARPGs ausgiebig zu erleben.