Experte nennt 5 Dinge, die Path of Exile 2 in der nächsten Season besser machen muss

Mit Dawn of the Hunt steht schon bald die neue Season von Path of Exile 2 an. Ein Experte hat jetzt 5 Dinge benannt, die mit der neuen Liga besser laufen müssen.

Um wen geht es? DarthMicrotransaction ist ein Content Creator auf YouTube und Twitch, der sich vor allem mit ARPGs beschäftigt. Regelmäßig veröffentlicht er Videos zu Path of Exile 2 und Diablo 4. Bei seinen Zuschauern ist er bekannt für seine guten Analysen und seine klare Kritik. Seit dem Early-Access-Release hat er laut eigenen Angaben bereits etwa 700 Stunden gespielt.

In einem neuen YouTube-Video hat er nun fünf Punkte benannt, die Path of Exile 2 mit der neuen Season verbessern muss, damit das Spiel wirklich besser wird.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zur neuen Season sehen:

Alles auf Anfang

Für DarthMicrotransaction sind die folgenden Punkte die fünf wichtigsten Baustellen, die die Entwickler von Grinding Gear Games mit der neuen Season „Dawn of the Hunt“ angehen müssen. Neben diesen fünf Punkten gibt es noch weitere Dinge, die verbessert werden können, hier hat sich der Content Creator jedoch auf seine wichtigsten Ideen beschränkt.

1. Reset der Wirtschaft

Der erste Punkt, den DarthMicrotransaction anspricht, ist ein Reset der Spielwirtschaft. Durch die hohe Inflation in Path of Exile 2 haben es neue Spieler schwer, an hochwertige Items zu gelangen, da sie die enormen Preise nicht erfarmen können.

Bislang fehlt jedoch die Bestätigung der Entwickler, dass mit dem Update 0.2.0, „Dawn of the Hunt“, auch eine neue Season startet, die eine eigene Wirtschaft hat und man nicht bereits erfarmte Items einfach an seine neuen Charaktere geben kann.

2. Crafting-System

Der Fortschritt des eigenen Charakters im Mid- und Endgame von Path of Exile 2 basiert zu stark auf dem Handelssystem, das viele so gar nicht mögen – auch MeinMMO-Autor Cedric Holmeier sagt, Poe2 wiederholt damit den Fehler des ersten Teils. Der zweite Vorschlag von DarthMicrotransaction geht in eine ähnliche Richtung. Für ihn muss PoE2 ein richtiges Crafting-System einbauen.

DarthMicrotransaction kritisiert, dass das aktuelle Crafting-System zu zufallsbasiert und wenig lohnend sei. Items, die mit guten Stats gedropt werden, werden verbessert, um mit viel Glück wertvoll zu sein, doch in den meisten Fällen landen sie auf dem Müll. Eine neue Crafting-Mechanik, die zum Beispiel als Liga-Mechanik ins Spiel kommt, würde DarthMicrotransaction befürworten.

3. Skill-Balance

DarthMicrotransaction beschreibt, dass die aktuelle Skill-Balance große Probleme hat. Viele der besten Builds würden rund um die Skills „Herald of Ice“ und „Herald of Thunder“ bauen, weil diese Fähigkeiten einfach viel mehr Schaden anrichten, als andere Skills im Spiel.

DarthMicrotransaction fordert, dass nicht nur Nerfs für diese Skills kommen, sondern auch schwächere Fähigkeiten gebufft werden, um mehr Build-Vielfalt zu ermöglichen.

4. Skill-Tree

DarthMicrotransaction findet gerade der Skill-Tree bedarf weitreichender Verbesserungen. Laut ihm gebe es noch zu viele Platzhalter und Probleme bei den Defensiv-Skills im Baum. Der Content Creator beschreibt, dass Spieler aktuell bei ihren Builds vor allem auf Energie-Schild und alternativ auf einen Skill setzten, der Mana statt Leben abzieht, sollte man getroffen werden.

Laut ihm wären Builds, die auf Lebenspunkte setzen, benachteiligt, weil es im Skill-Tree wenige Knotenpunkte mit guten Buffs für Leben gebe. Ein Nerf des Energie-Schilds zugunsten von Ausweichen wäre laut DarthMicrotransaction eine sinnvolle Änderung.

Beim Atlas-Tree freut sich der Content Creator auf eine Erweiterung, weil er das aktuelle System etwas langweilig findet.

5. Atlas

Der Content Creator stellt im Video (via YouTube) klar, dass er kein Feind des Atlas-Systems ist. Er versteht jedoch, warum manche Spieler das neue System nicht mögen würden, und sieht ebenfalls Verbesserungspotenzial. Für DarthMicrotransaction sind die Türme auf dem Atlas die Spaßbremse. Sie zu laufen, um andere Karten zu verbessern, beschreibt er als öde.

DarthMicrotransaction wünscht sich für die nächste Season mehr interessante Orte und bessere Belohnungen auf dem Atlas. Als Beispiel für solche Points of Interest zeigt er unter anderem die Karte „Moment of Zen“, die ein garantiertes einzigartiges Items fallen lässt, sagt aber auch, dass die interessanten Orte häufig sogar schlechteren Loot hätten als die normalen Karten.

Wie ist das Fazit? DarthMicrotransaction spricht am Ende seines Videos auf YouTube noch ein Fazit aus. „Ich genieße das Spiel sehr“, erklärt der YouTuber zunächst. Er hält die Basis des Spiels für gut und mit einigen Änderungen könnte für ihn daraus sogar etwas sehr Gutes entstehen. Für ihn stehe fest, dass Path of Exile 2 mehr Entwicklungszeit benötigt und ein vollständiger Release im Jahr 2025 unrealistisch ist. Wenn ihr noch mehr über die neue Season erfahren wollt, schaut mal hier: Path of Exile 2 Patch 0.2.0: Alle Infos zu Dawn of the Hunt