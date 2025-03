Spieler von Path of Exile 2 glauben, eine neue Waffe hat die nächste Klasse enthüllt

Bei Path of Exile 2 wurde zuletzt ein neuer Teaser veröffentlicht, der die neue Season „Dawn of the Hunt“ ankündigt. Im Fokus steht dabei der Speer als neue Waffe, doch Profis haben mehr hinter dem Teaser erkannt.

Was für eine Klasse soll enthüllt worden sein? Während der Entwicklung von Path of Exile 2 hatten Spieler viele Gelegenheiten, das ARPG auszuprobieren. Immer wieder wurde dabei auch Gameplay von Klassen veröffentlicht, die aktuell noch nicht im Early Access zu spielen sind.

Im neuen Teaser-Trailer soll nun die Huntress zu sehen sein, glauben die Spieler – und sie könnten Recht behalten.

Hier seht ihr den Teaser-Trailer, der die Huntress zeigen soll:

Hinweise auf neue Klasse verdichten sich

Was ist dran an der neuen Klasse? Profis, die schon vor dem Release von Path of Exile 2 jedes Video zum ARPG gesehen haben, waren sich beim Thema Wurfspeer längst sicher, hier muss es sich um die neue Huntress-Klasse handeln.

Auch wenn in Path of Exile 2 verschiedene Klassen unterschiedliche Waffen verwenden können, so war der Speer die charakteristische Waffe der neuen Klasse in vergangenen Tests. Außerdem trägt das Update den Namen „Dawn of the Hunt“, was ein weiteres Indiz für die neue Klasse ist.

Für die Fans auf Reddit reicht das schon als Beweis. Unter dem Beitrag mit der Ankündigung schreibt Nutzer Loreado: „Huntress Klasse bestätigt, schön. Interessant, dass dieses 0.2.0 Update sogar einen eigenen Titel ‚Dawn of the Hunt‘ hat.“

Hier könnt ihr euch Gameplay aus der Entwicklung von Path of Exile 2 ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Welche Beweise gibt es noch? Wir haben uns älteres frühes Gameplay von Path of Exile 2 angesehen und konnten starke Ähnlichkeiten mit den Skills und Bewegungen des Teasers feststellen. Das überzeugende Argument ist aber wohl das einzigartige Aussehen der Klasse.

Vergleicht man die wenigen Gameplay-Szenen des Teaser-Trailers mit dem alten Gameplay aus der Entwicklung des ARPGs, erkennt man direkt die Übereinstimmungen. Der gezeigte Charakter sieht genauso aus wie im frühen Gameplay des Spiels. Speer, Schild und der Charakter selbst stimmen überein.

Man kann also davon ausgehen, dass Path of Exile 2 nicht nur die neue Waffe, sondern auch die neue Klasse ins Spiel bringen wird.

Die finale Bestätigung wird seitens der Entwickler wohl erst am 27. März um 20:00 Uhr kommen. Zu diesem Datum präsentieren die Macher des Spiels das neue Update „Dawn of the Hunt“ auf Twitch. Mehr Infos zum Update 0.2.0 findet ihr hier: Path of Exile 2 Patch 0.2.0: Alle Infos zu Dawn of the Hunt, Release und neue Waffe