Spieler erfindet ein Tool, das Path of Exile 2 viel besser macht, einen Tag später ist es schon verboten

In Path of Exile 2 ist der Handel ein Thema, das immer wieder die Gemüter erhitzt. Ein Spieler hat nun ein Tool erfunden, das jedem verrät, was die gefundenen Items wirklich wert sind. Einen Tag nach der Veröffentlichung wurde es jedoch verboten.

Was kann das Tool? Der „Path of Exile 2“-Spieler micahriggan wollte der Community einen Gefallen tun und hat ein Programm namens Poe2Stash entworfen, das es jedem ermöglicht, schnell und einfach die Preise der gefundenen Items zu überprüfen.

Statt mühselig jedes Item einzeln zu prüfen, kann man durch das neue Tool einfach alle gefundenen Gegenstände in eine Lagerkiste packen und erhält Preise für jedes Item.

Das könnte den Spielfluss erheblich optimieren, da man jetzt einfach farmen, sämtliche Beute ins Lager transferieren und direkt weiterspielen kann, während die App im Hintergrund die Preisvergleiche erledigt. Der Aufwand für manuelle Preisprüfungen wird dadurch vollständig eliminiert.

Doch das Tool bietet noch weitere Funktionen:

Filterung aller Gegenstände im Lager nach bestimmten Stichworten (z. B. „Movementspeed“)

Automatische Synchronisierung sämtlicher Items des Accounts

Berechnung der pro Stunde erfarmten Währung

Extraktion von Handelsanfragen mit direkter Preisüberprüfung

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zum neuen Update von Path of Exile 2 sehen:

Schon nach einem Tag gebannt

Was hat es mit dem Bann auf sich? Poe2Stash war gerade mal einen Tag live, dann funktionierte das Programm schon nicht mehr. Auf Reddit klagten mehrere Nutzer über Fehlermeldungen, doch die hatten wohl nichts mit dem Programm selbst zu tun.

Wie der Poe2Stash-Entwickler micahriggan auf Reddit bekanntgab, wurde sein Programm seitens Grinding Gear Games gesperrt. Ein genauer Grund wurde ihm wohl nicht mitgeteilt. Die einzige Information, die er hat, ist eine Fehlermeldung: „Verboten; dieses Tool entspricht nicht unseren Richtlinien für Drittanbieter“.

Der Entwickler, der mit seinen Taten der Community wohl nur einen Gefallen tun wollte, bittet nun um Hilfe, um herauszufinden, welche Änderungen nötig sind, damit sein Programm weiter genutzt werden kann. Ob das Programm überhaupt jemals wieder nutzbar sein wird, bleibt abzuwarten. Sollte es so weit sein, erfahrt ihr es bei uns.

Der Handel in Path of Exile 2 stößt gerade den vielen neuen Spielern immer wieder böse auf. Das fehlende Auktionshaus, Handelsbots und zahlreiche Betrugsmaschen sorgen immer wieder für Frust. Auch für das große Update „Hunt of the Dawn“ sind noch keine Änderungen am Handelssystem bekannt gegeben. Dafür könnte aber eine neue Klasse erscheinen: Spieler von Path of Exile 2 glauben, eine neue Waffe hat die nächste Klasse enthüllt