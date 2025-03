Chef von Path of Exile 2 will Diablo 4 nicht besiegen, sagt, er ist unter einer Bedingung zufrieden

Mit Dawn of the Hunt geht Path of Exile 2 seinen nächsten großen Schritt in Richtung Release. Anlässlich der neuen Season hat Chef Jonathan Rogers in einem Interview auch über die Konkurrenz gesprochen.

Warum will er Diablo 4 nicht besiegen? Obwohl mit Diablo 4 oder Last Epoch zwei andere Spiele im gleichen Genre wie Path of Exile 2 Erfolg haben, macht sich Game Director Jonathan Roger keine Sorgen. Im Interview mit PC Gamer verrät er, dass es gar nicht sein Ziel ist, mit Path of Exile 2 andere ARPGs hinter sich zu lassen.

„In diesem Genre gibt es Platz für viele verschiedene Player. Es muss ja nicht so sein, dass man nur ein Spiel hat, das alle anderen dominiert.“

Im Verlauf des Interviews erklärt er auch, warum die Konkurrenz im Genre seinem Spiel nicht schadet und begründet dies mit dem Geheimrezept des Vorgängers, Path of Exile.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zur Season „Dawn of the Hunt“ sehen:

Zufrieden unter einer Bedingung

Wann ist der Chef zufrieden? Dass die Spieler im Genre der ARPGs zwischen den Spielen hin und her wechseln, ist seit Jahren gegeben. Für den Chef von Path of Exile 2 ist dieser Umstand aber etwas Positives. Er erklärt seine Zielsetzung so: „Solange die Leute bereit sind, viermal im Jahr einen Monat lang unser Spiel zu spielen, ist das für mich in Ordnung.“

Rogers geht es nicht darum, die anderen Spiele auszustechen, sondern, mit den eigenen Season-Inhalten die Spieler des Genres 4-mal im Jahr wieder ins Spiel zu locken und für einen Monat zu fesseln. Wenn die Gamer nach diesem Monat wieder zu einem anderen Spiel mit neuem Season-Start wechseln, scheint das für den Game Director kein Problem zu sein.

„ARPGs sind eines der Genres, in dem die Spielergemeinschaft die Idee der Saison angenommen hat, in der man das Spiel eine Weile spielt, dann aufhört, etwas anderes spielt und dann zurückkommt und die nächste Saison spielt“, meint Rogers im Interview mit PC Gamer. „Das ist so etwas wie die Erwartung in diesem Genre, was zum Teil daran liegt, dass unsere Herangehensweise an dieses Thema eine Menge davon inspiriert hat.“

Path of Exile (1) hat Seasons über viele Jahre etabliert und dafür gesorgt, dass ARPG-Spieler immer wieder zu ihren Titeln zurückkehren. Das ist wohl auch das Geheimrezept des Spiels, dass es schafft, immer wieder Einstiegspunkte für Spieler zu bieten.

Spielt der Chef andere ARPGs? Ja, im Interview verrät er, dass er auch mal andere ARPGs zockt, jedoch sei er niemand, der „der den vollen Endgame-Grind vieler anderer Action-RPGs erreicht.“ Seine Inspirationen für PoE2 kommt häufig aus Games, die nichts mit dem Genre zu tun haben.

Wenn ich nach Inspirationen für das Spieldesign suche, schaue ich mir normalerweise Dinge außerhalb unseres Genres an … Ich möchte z. B. Civilization oder so etwas spielen und dann schauen, welche interessanten Mechanismen ich davon klauen könnte, im Gegensatz zu dem, was ich von anderen Action-RPGs klauen könnte. Jonathan Rogers bei PC Gamer

Welche Mechaniken aus Civilization im nächsten Update von Path of Exile 2 ins Spiel kommen, bleibt zu entdecken. Die wichtigsten Neuerungen von Dawn of the Hunt, findet ihr jetzt aber schon hier: Path of Exile 2 ändert alle Klassen, sagt: Ihr könnt euch von euren OP-Builds verabschieden