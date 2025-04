Ein Gaming-YouTuber mit 16 Millionen Fans schimpft minutenlang über Path of Exile 2: Nun reagieren die Entwickler

Die neue Season „Dawn of the Hunt“ von Path of Exile 2 hat bei den Spielern für viel Frust gesorgt. Auch der große YouTuber Penguinz0 ist enttäuscht und schimpft in einem neuen Video minutenlang über das ARPG. Jetzt melden sich auch die Entwickler zu Wort.

Um wen geht es? Der YouTuber Penguinz0 ist einer der größten Gaming-YouTuber überhaupt. Auf der Plattform folgen ihm aktuell 16,7 Millionen Fans. Seine Videos handeln über verschiedene, meist angesagte Themen, die gerade relevant sind. Auch Path of Exile 2 hat der Content Creator für etwa 250 Stunden gespielt.

In einem neuen Video erklärt der Creator jedoch, wie frustriert er von der neuen Season „Dawn of the Hunt“ ist und zieht dabei stark über Path of Exile 2 her.

Dicke Kritik an der neuen Season

Was kritisiert der YouTuber? YouTuber Penguinz0 kritisiert in seinem Video minutenlang die neue Season. Ein wichtiger Punkt ist dabei das langatmige, frustrierende Leveling. Das sei „nicht schwer, nur unglaublich mühsam“. Selbst normale Gegner würden so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass der Spielfluss gestört wird.

„Es ist so langweilig, ich kann nicht mal sagen, dass es herausfordernd ist. Es fühlt sich einfach nur schlecht an“, sagt Penguinz0 zum Leveling im Spiel. Bei den Bossen sei das auch nicht besser: „Du musst während des Kampfes aufstehen, sonst stirbst du an Thrombose. So lange dauert das“, scherzt er über die Langatmigkeit der Bosskämpfe.

Schuld daran sind laut ihm die massiven Nerfs, die Charakter-Builds ineffektiv gemacht haben. Trotz seines Glaskanonen-Builds mit Fokus auf Minions sei sein Charakter selbst gegen einfache Gegner kaum gewappnet: „Es fühlt sich an, als würden meine Minions die Gegner heilen.“

Der YouTuber urteilt auch über die Entwickler. Ihr Vorhaben sei es gewesen, Path of Exile 2 „langsamer und bedeutungsvoller“ zu machen, wie Penguinz0 erklärt. Laut ihm seien sie in diesem Vorhaben gescheitert: „Das hier ist nicht langsam und bedeutungsvoll. Es ist langsam, mühsam und bedeutungslos – außer es geht um Leid.“

Wie fällt sein Fazit aus? Für Penguinz0 ist „Dawn of the Hunt“ eine große Enttäuschung geworden, die seine vorherige Begeisterung über das ARPG trübt. Das Update sei ein Schritt zurück und nicht nach vorn und das einzige auf das er sich gerade noch freut, sei das Endgame und die dortigen Änderungen: „Ich bin wirklich gespannt aufs Endgame – da sollen die Änderungen ja glänzen. Aber bisher war das Leveling eine absolute Katastrophe.“

Die Entwickler schreiten ein

Wie reagieren die Entwickler auf die Kritik? Die Kritik des YouTubers teilen große Teile der Community. Bereits am Release-Wochenende der Season fielen die Bewertungen des Spiels auf Steam ab und auch auf Reddit kam es zu vielen Beschwerden. Auch die mittlerweile 10 Patches, welche die Entwickler nachgereicht haben, um die Situation zu verbessern, haben die Spieler nicht überzeugt.

Jetzt melden sich die Entwickler in einem langen Statement zu Wort und erklären die Änderungen, die sie seit dem Release von „Dawn of the Hunt“ getan haben oder noch folgen (via PathofExile.com).

Das langsame Spieltempo soll durch einen Nerf von Monstern verbessert werden, so verloren Monster zwischen 25 % und 60 % ihrer Lebenspunkte.

Die neue Jägerin-Klasse bekommt eine neue Fähigkeit, mit der sie Frenzy Charges auch ohne Parieren erhält, sodass die Klasse nicht mehr zwingend im Nahkampf gespielt werden muss. Außerdem wurden die Speerwürfe beschleunigt.

Die zu schwachen Minions, die auch Penguinz0 aufgefallen waren, wurden gebufft und haben inzwischen mehr Schaden und Leben zu Beginn des Spiels, im Endspiel bleiben sie allerdings generft.

Im Endgame fühlten sich seit der neuen Season viele Gebiete zu groß und leer an. Die Entwickler haben mehr Checkpoints eingebaut und untersuchen das Problem. Auch bei den Punkten Technik und Lebensqualität gibt es weitere Verbesserungen.

Die Entwickler gehen auf einen Teil der Kritikpunkte des YouTubers ein, außen vor bleiben jedoch Dinge wie die langatmigen Bosskämpfe und die zähe Kampagne, die lediglich von der Schwächung der Standardgegner profitieren werden. Auch für Elon Musk war die neue Season zu schwierig. Er ist schon im Tutorial gestorben: Supergamer Elon Musk versucht ausnahmsweise Path of Exile 2 selbst zu spielen, stirbt schon im Tutorial