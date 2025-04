Supergamer Elon Musk versucht ausnahmsweise Path of Exile 2 selbst zu spielen, stirbt schon im Tutorial

Elon Musk spielt gerne Path of Exile 2 (PoE2), so auch dieses Mal, wo er in einem Livestream auf seiner eigenen Plattform X.com seinen Flug mit dem ARPG überbrücken wollte. Doch schon das Tutorial bereitete ihm Probleme.

Wie steht Musk zu Path of Exile 2? Der Tech-Milliardär hat in der Vergangenheit immer wieder PoE2 gespielt. Dabei sorgte er auch für Skandale: Die Community warf ihm vor, dass er gar nicht selbst spielen würde und gegenüber einem YouTuber gab Elon Musk schließlich auch zu, dass er seinen Account von Path of Exile geteilt hat.

In der Community sorgt Musk mit seinen Livestreams immer wieder für Lacher, gerade weil er häufig lange überlegt und Mechaniken nicht kennt, die man mit einem Charakter seines Levels kennen müsste. Auch in diesem Livestream konnte er nicht mit seiner Leistung glänzen.

Hier könnt ihr die neue Klasse von Path of Exile 2 sehen:

Selbst das Tutorial ist schwierig, wenn es laggt

Wie lief der Stream? Während Musk in seinem Privatjet zum nächsten Ziel geflogen ist, wollte der Tech-Milliardär seine Zeit nutzen, die neue Season „Dawn of the Hunt“ von Path of Exile 2 anspielen. Elon Musk spielt regelmäßig in seinem Privatjet und eine von seiner Firma Starlink geschaffene Antenne für den Internetempfang an Bord. Die Streams aus dem Flugzeug sollen auch zeigen, wie gut die Technologie ist.

Im Livestream auf X.com zockte Musk zunächst einen Charakter im ersten Akt von Path of Exile 2, der das Tutorial bereits abgeschlossen hatte. Der Tech-Gigant kam nur mühselig voran, was auch an der neuen Season von Path of Exile 2 liegt. Nach einer Weile entschied er sich, die Klasse zu wechseln und erstellte zu diesem Zweck neue Charaktere.

Mit seinem neuen Mönch spielte Musk bis zum Endboss des Tutorials, dem „Bloated Miller“. Der Boss ist der Einfachste im Spiel und verlangt außer gelegentlichem Ausweichen kaum etwas vom Spieler. Musk scheiterte trotzdem an ihm.

Während des Bosskampfs fingen der Stream und das Spiel zeitgleich an, zu hängen. Musk kommentierte noch im Stream: „Oh, Verbindung verloren“. Als die Verbindung nach einigen Sekunden wieder hergestellt war, durfte der Tesla-Eigentümer noch zusehen, wie sein Charakter vom finalen Schlag des Bosses hingerichtet wurde. Musk beendete daraufhin den Livestream mit dem Kommentar „Verbindung verloren“.

Die Community reagierte überwiegend mit Häme und Spott auf den Livestream des Tech-Milliardärs. Mehrere Streamer und ihre Zuschauer (via YouTube) machten sich über den Tech-Milliardär lustig und auch in den Foren (via Reddit) zu Path of Exile 2 gibt es viel Kritik.

Der Nutzer Major_Plantain3499 findet die neue Season von Path of Exile 2 jetzt besser als zuvor:

„Weißt du was, vielleicht waren wir zu hart zu GGG [Entwickler von PoE2], wir durften jetzt zweimal Milliardäre tyrannisieren, und kein anderes Spiel hat uns das bisher erlaubt.“

Dabei spielt der Nutzer auch darauf an, dass Musk trotz seines Bekanntheitsgrades den Chat im Spiel nicht ausgeblendet hat. Während der fast zwei Stunden im Livestream wurde jede Ingame-Privatnachricht an den Milliardär im Stream fast ungefiltert gezeigt. Daraus gab sich ein bunter Mix aus Trolls, Beleidigungen und auch politischen Forderungen.

Musk ist in der Vergangenheit bereits häufiger dadurch aufgefallen, dass er spielerisch oft überfordert wirkt und andere ran lässt, um ihm zu helfen. Das bestätigt auch Musks Tochter Vivian Jenna Wilson, die ihren eigenen Vater schon mit 12 carrien musste: Die Tochter von Elon Musk verrät auf Twitch, wie sie ihren Vater mit 12 carrien musste