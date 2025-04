Entwickler von Path of Exile 2 sagen, sie sind fertig mit den Nerfs, buffen jetzt 4 Klassen

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben in ihrer neuen Ankündigung verraten, welche Veränderungen bald ins ARPG kommen sollen. Über die Buffs dürfen sich vier Klassen besonders freuen.

Was haben die Entwickler angekündigt? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben in ihrem neuen Statement weitere Veränderungen am Spiel angekündigt. Zuvor gab es vermehrt Kritik an der neuen Season „Dawn of the Hunt“, die viele als zu schwierig und zäh empfanden.

In ihrem neuen Post auf PathofExile.com haben die Entwickler neue Buffs vorgestellt, die das ARPG verbessern sollen. Dabei erklären sie, sie seien nun fertig mit der Arbeit an den Nerfs und möchten dazu übergehen, zu schwache Klassen zu buffen.

Vier Klassen stehen dabei im Fokus des neuen Patches, der später in der Woche live gehen soll. Es gibt aber auch Neuerungen für das gesamte Spiel, die alle Klassen betreffen.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season “Dawn of the Hunt” sehen:

Buffs für vier Klassen

Welche Klassen erhalten Buffs? Das neue Update hat Buffs für vier Klassen bereit vorgestellt:

Die meisten Verbesserungen erhält die Zauberin. Sie bekommt mehr Flächenschaden, längere Debuffs auf den Feinden, mehr Kombos sowie einen schnelleren Aufbau von Elementar-Effekten.

Die Jägerin wird auch gebufft. Ihre Feinde können nach einem von ihr parierten Treffer jetzt nicht mehr ausweichen. Außerdem verursacht die Fähigkeit Rapid Assault jetzt mehr Schaden, hat eine größere AoE und lässt Feinde jedes Mal bluten, wenn ihr die Fähigkeit detoniert.

Der Krieger erhält Verbesserungen an seiner neuen Erweiterungsklasse „Smith of Kitava“, die Fähigkeit „Temper Weapon“ fügt jetzt 3 Verstärkungen pro Schlag der Waffe hinzu und ist 25 % schneller. Die Fähigkeit Schildwall lässt sich durch „Kampfschrei“ jetzt detonieren, was neue Kombinationen möglich macht. Obendrein wurde der „Armour Break“, den Monster austeilen, generft, was für bessere defensive Werte sorgt.

Die Waldläuferin bekommt größere Reichweite mit den Fähigkeiten „Stormcaller Arrow“ und Lightning Arrow . Die Fähigkeit Lightning Rod macht 30 % mehr Schaden und hält länger an, obendrein bleibt die Fähigkeit „Tornado Shot“ länger aktiv. „Stormcaller Arrow“ verbreitet zudem seine Schockeffekte auf nahe Gegner.

Welche Änderungen betreffen die Allgemeinheit? Eine weitere wichtige Änderung betrifft die seltenen Monster in Path of Exile 2. Die Entwickler haben festgestellt, dass die Feinde am Rande der Map häufig übersehen wurden, weshalb die Gegner nun permanent auf der Minimap auftauchen. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf PathofExile.com.

Was teilen die Entwickler noch mit? Am Anfang der neuen Season „Dawn of the Hunt“ haben die Spieler einen Trick herausgefunden, mit dem sich unendlich Items neu rollen ließen. So konnte man sich genau die wertvollen Items auswählen. Das führte dazu, dass einige hundert Spieler schnell viel Reichtum angehäuft hatten. Diese Schummler wurden jetzt von den Entwicklern bis zum Ende der Season gebannt.

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben bereits zuvor Änderungen an den Karten der Kampagne des Spiels vorgenommen. Die waren schon lange zu groß und die Spieler brauchten durch die Nerfs, die mit der Season kamen, noch länger: Entwickler reagieren auf negatives Feedback, passen endlich einen nervigen Teil von Path of Exile 2 an