Entwickler reagieren auf negatives Feedback, passen endlich einen nervigen Teil von Path of Exile 2 an

In Path of Exile 2 haben die Entwickler auf das negative Feedback der Community reagiert. In einem neuen Beitrag kündigen sie Änderungen an gleich 9 Karten des Endgames an.

Welchen Teil ändern die Entwickler? In einem neuen Beitrag auf PathofExile.com schreiben die Entwickler über ihre Untersuchungen zu den großen Karten von Path of Exile 2. Gerade im 3. Akt der Kampagne des Spiels, gibt es viele enorm große Karten, die im Vergleich zum Beginn des ersten Aktes viel mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Darüber gab es bereits zum Start des Early Access auf Steam Anfang Dezember Beschwerden. Durch die Nerfs im Rahmen der Rebalance verlängerte sich die Zeit, die zum Abschließen der Karten benötigt wird, zusätzlich. Das entfachte erneut den Wunsch nach Veränderung bei der Community.

In ihrem Update erklären die Entwickler jeweils für die 9 Karten des Akts, was ihre Untersuchungen ergeben haben und wie sie dafür sorgen wollen, dass Spieler schneller durch den 3. Akt kommen. Dabei gibt es sowohl große Veränderungen, wie etwa die Löschung von Map-Teilen, als auch kleine Änderungen, wie ein zusätzlicher Questgegenstand, der gefunden werden kann.

Spieler zeigen sich begeistert

Wie reagiert die Community? Die Community freut sich über die Ankündigung der Entwickler. Die angesprochenen Veränderungen kommen gut bei den Spielern an. Viel Lob erhält das Format des Beitrags. Dass die Entwickler sich die Zeit genommen haben, einige Worte zu jeder einzelnen Karte zu verfassen, ist wohl genau die Art der Kommunikation, die sich viele wünschen.

Auf Reddit schreibt Gamer Hardyyz dazu: „Mir gefällt, dass sie von Zone zu Zone gegangen sind und die Änderungen erklärt haben. Gute Änderungen und gute Kommunikation.“

Auch Nutzer Ladnil denkt so auf Reddit: „Wow, jede einzelne dieser Zonen richtig und prägnant diagnostiziert. Da hat sich jemand im GGG-Büro [Entwickler von PoE2] schon vorher Gedanken darüber gemacht! Ein wirklich guter Anfang.“

Der Nutzer violentlycar lobt auf Reddit die Änderungen: „Das sind alles gute Änderungen. Ich bin froh, dass sie bemerkt haben, wie einfach es war, an den verseuchten Sümpfen vorbeizukommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das zweimal in 0.1 und noch einmal in 0.2 gemacht habe, und ich bin generell ziemlich gut im Navigieren auf Karten.“

Den Entwicklern von Path of Exile 2 trat mit der neuen Season viel Unverständnis seitens der Spieler entgegen. Besonders bei der Kommunikation der Gameplay-Vision wünschten sich die Spieler mehr Klarheit. Sie forderten die Entwickler auf, einen Livestream zu veranstalten, genauso wie die Konkurrenz das jeden Freitag tut: Spieler von Path of Exile 2 zeigen nach Season-Flop zur Konkurrenz, die eine Sache klar besser macht