Spieler von Path of Exile 2 zeigen nach Season-Flop zur Konkurrenz, die eine Sache klar besser macht

In Path of Exile 2 ist der Frust über die neue Season „Dawn of the Hunt“ groß. Die Spieler verstehen nicht genau, in welche Richtung sich das ARPG entwickelt und zeigen stattdessen auf Last Epoch, die eine Sache viel besser machen.

Was fordern die Spieler? Nach dem holprigen Start der ersten Season von Path of Exile 2 verstehen die Spieler nicht mehr, in welche Richtung die Entwickler mit dem ARPG gehen wollen. Auf Reddit entlädt sich der Frust der Spieler, die wollen, dass die Entwickler ihnen erklären, wo die Reise hingeht.

Der Reddit-Nutzer Pluristan fasst die Stimmung zusammen und fordert: „GGG [Entwickler von PoE2], zeigt uns, wie ihr PoE 2 spielt […] damit wir endlich wissen, was ihr genau wollt und was uns erwartet.“

Genauer fordern die Spieler einen Livestream der Entwickler, in dem sie den Fans zeigen, wie man das ARPG richtig spielt und bei dem die Gameplay-Vision dahinter erklärt wird. Ausgerechnet ein Konkurrent von Path of Exile 2 geht hier einen besseren Weg.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season von Path of Exile 2 sehen:

Der Blick zu Konkurrenz

Was macht die Konkurrenz? Der Startpunkt der neuen Season „Dawn of the Hunt“ von Path of Exile 2 hat bei ARPGs-Fans in der Vergangenheit für viel Ärger gesorgt. Der Release-Termin der neuen Season von Path of Exile 2 kollidierte beinahe mit dem von Last Epoch, was für Spieler, die zwischen den beiden Spielen wechseln wollten, problematisch war. Sie hätten sich zwischen den beiden ARPGs entscheiden müssen.

Am Ende gaben sich die Entwickler von Last Epoch geschlagen und verschoben ihren Release. Nach dem holprigen Start von „Dawn of the Hunt“ schweifen die Blicke nun wieder auf Last Epoch. Während die Spieler sich endlich Klarheit von Path of Exile 2 wünschen, streamt der Entwickler Mike Weicker regelmäßig freitags auf Twitch.

Dort spielt er nicht nur sein ARPG, sondern beantwortet auch Fragen der Fans im Chat und erklärt die Mechaniken, Visionen und Hintergründe von Last Epoch. Das wissen auch die Genre-Fans, die wollen, dass sich die Entwickler von Path of Exile 2 eine Scheibe davon abschneiden.

Zwar haben sich die Entwickler inzwischen zu einigen Problemen geäußert – einen Livestream mit klarem Ausblick gibt es bisher aber nicht.