Path of Exile 2 wollte mit neuen Patch alles besser machen, zerstört jetzt aus Versehen wichtige Mechanik

Die Entwickler von Path of Exile 2 brachten mit ihrem neuen Patch viele Veränderungen, die die neue Season „Dawn of the Hunt“ verbessern sollten. Doch dabei ist auch ein Fehler ins Spiel gekommen, der die Spieler frustriert.

Was ist das für ein neuer Patch? Die neue Season von Path of Exile 2 „Dawn of the Hunt“ ist müßig gestartet. Es gab gleich zu Beginn technische Probleme und auch die Nerfs sorgten für Ärger. Die Entwickler reagierten zwar mehrfach mit Hotfixes, doch das reichte noch nicht aus, um die Gemüter zu besänftigen. Zuletzt gab es auch noch Probleme mit den Servern.

Der neue Patch, der in der Nacht zum 11. April live ging, sollte die Fans mit vielen Verbesserungen, Buffs für Spieler und auch Nerfs für Feinde, belohnen. Doch mit dem Update kam auch ein fieser Bug, der eine wichtige Mechanik zerstört hat.

Hier könnt ihr den Trailer der neuen Season „Dawn of the Hunt“ sehen:

Die Portal-Falle sorgt für Ärger

Welche Mechanik wurde zerstört? Aktuell kommt es vermehrt zu Beschwerden von Spielern. Seit dem Patch würde die Portal-Mechanik nicht mehr richtig funktionieren. Eigentlich sollten Spieler mit den Portalen wieder in ihre Basis oder in die nächste Stadt gelangen, dort ihre Items verkaufen oder verstauen können und dann wieder zurückkehren.

Während die Spieler ihre Items jedoch verstauen oder verkaufen, schließen sich die Portale in ihrem Rücken. Eine Rückkehr auf die Karte ist dadurch nicht mehr möglich. Das ist besonders ärgerlich im Endgame, wo Spieler versuchen, möglichst hochwertige Karten zu erschaffen, um guten Loot zu erhalten.

Auf Reddit zeigen sich die Fans des Spiels frustriert. Reddit-Nutzer Crithos schreibt: „Habe meinen Nexus verloren, 8 beschädigte Karten können jetzt nicht mehr bereinigt werden, und meine ganze Beute ist natürlich weg :/ […]“

Auf Reddit hat auch Nutzer FullDefinition8177 das Problem festgestellt. Er ging auf Spurensuche und nahm ein Video auf, welches das Problem zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Auch Spieler Gustavorad ist betroffen und schreibt auf Reddit: „Ich habe so viele Fortschritte auf der Karte wegen dieses Fehlers verloren, einen Nexus auf der höchsten Stufe, die ich zu der Zeit hatte. Es hat mich eine ganze Stufe zurückgeworfen :/“

Stand 11. April, 11:30 Uhr, gab es bereits zwei Hotfixes für den neuen Patch von Path of Exile 2, die sich jedoch um andere Probleme des Spiels gekümmert haben. Wann die Entwickler das Problem beseitigen, ist noch unklar.

Bis dahin sollten Spieler aber vermeiden, mit einem Portal zurückzukehren, falls sie noch Loot aus der Karte wollen, denn eine Rückkehr ist nicht sicher. Path of Exile 2 soll noch 2025 als vollwertiges Spiel den Early Access verlassen. Wie es um dieses Ziel steht, hat der Chef persönlich beantwortet: Chef von Path of Exile 2 erklärt, wie sicher der volle Release in 2025 ist