Die Entwickler von Path of Exile 2 sagen, ein Boss geht ihnen auf die Nerven, wird heute noch gepatcht

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben gleich zwei neue Patches angekündigt, die das Spiel verbessern sollen. Diesmal geht es vor allem um die Monster und Bosse im ARPG.

Was wurde angekündigt? In einem neuen Post auf ihrer Website (via PathofExile.com) haben die Entwickler gleich zwei Patches angekündigt. Der erste Patch soll zusammen mit den Änderungen der vergangenen Tage noch heute Abend, am 10. April 2025, aufgespielt werden und dann morgen, am 11. April um 0:00 Uhr, zur Verfügung stehen.

Der zweite Patch, den die Entwickler im Post ankündigen, soll erst nach dem Wochenende folgen. Die Entwickler wissen hier zwar schon, was sich ändern soll, sind aber mit ihrer Arbeit noch nicht fertig geworden.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season „Dawn of the Hunt“ sehen:

Bosse und Monster werden generft

Um welchen Boss geht es? Am meisten geht es dem Boss Uxmal an den Kragen. Zu ihm sagen die Entwickler, er habe „verschiedene Macken“, die den Kampf gegen ihn „etwas nervig“ gemacht haben. Deshalb erhält er folgende Änderungen:

Die Anzahl der Ortswechsel von Uxmal während des Kampfes wurde reduziert

Uxmal kann seinen Energieschild nicht mehr in der Luft aufladen.

Uxmal setzt seinen Flammenatem seltener ein Beitrag auf PathofExile.com

Bei den anderen Bossen trifft es ausgewählte Feinde. Während die „Viper Napuatz“ etwas generft wird, wird beim Boss Xyclucian an der Sichtbarkeit der Angriffe geschraubt.

Was soll sich sonst ändern? Im Patch, der am Spätabend des 10. Aprils aufgespielt wird, sind 3 große Updates enthalten:

Es werden 4 Klassen gebufft, die vorher zu den Schwächeren gehörten

Die zu großen Karten im Spiel werden kleiner und man soll sie schneller abschließen

Das dritte große Update dreht sich, wie oben bereits angedeutet, um Monster und Bosse, mit denen Spieler aktuell am meisten Probleme haben. Allgemein sollen die Monster verlangsamt werden, damit sie die Spieler nicht mehr so sehr überrennen.

Dafür werden auch in allen Akten der Kampagne verschiedene kartenspezifische Monster angepasst, die den Spielfluss bislang gestört hatten.

Gibt es auch weitere Buffs? Ja, die Entwickler verbessern das Verhalten der Minions: Wenn das erste Minion stirbt, startet wie gewohnt ein Respawn-Timer von 7,5 Sekunden. Stirbt danach ein weiteres Minion, wird dieser Timer zwar zurückgesetzt, aber mit jeder weiteren Wiederholung wird der Effekt schwächer. So soll verhindert werden, dass der Timer ständig komplett zurückgesetzt wird und die Minions zu lange tot bleiben.

Das ändert sich im 2. Patch

Was wurde angesprochen? Im 2. Patch, der erst nach dem Wochenende erscheinen soll, werden drei wichtige Änderungen geschehen. Die Entwickler erklären, dass man eine neue Unterteilung der Lagertruhen vornehmen will, damit die Einsortierung für verschiedene Items mit Tastenkombination funktioniert. So sollen zum Beispiel Charms ihren Platz in Flaschen-Lagertruhen finden.

Die Charms werden außerdem überarbeitet. Die Charms finden bekanntlich ihren Platz auf den Gürteln der Charaktere. Hier richtet sich die Anzahl der verfügbaren Plätze jetzt nach der Stufe des Gebiets, in dem sie gefunden werden. Im Endgame wird jeder also ohne Probleme an Gürtel mit Platz für 3 Charms kommen. Zusätzlich werden viele Charms gebufft und sollen ihren angedachten Zweck bald besser erfüllen.

Auf dem Atlas soll nun das Lesezeichen-System eingefügt werden. Hier könnt ihr bald bis zu 16 Orte mit Symbolen und Text markieren, um wichtige oder interessante Orte schneller wiederzufinden.

Dass die Entwickler sich bemühen, ihre Season schnell wieder intakt zu bringen, ist ein gutes Zeichen für die Fans. Die waren in der Vergangenheit nicht gerade zufrieden mit „Dawn of the Hunt“. Auch die Erklärungsversuche im Livestream haben dabei nicht geholfen: Chefs von Path of Exile 2 versuchen die harten Nerfs zu rechtfertigen, doch die Fans sind enttäuscht