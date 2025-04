Bekannter ARPG-Experte erklärt: Path of Exile 2 ist viel besser als alle denken

In Path of Exile 2 sitzt der Frust bei vielen Spielern tief. Die neue Season kommt schlecht an und auf Steam erholen sich die Reviews nur mühsam. Der bekannte ARPG-Experte Jessirocks ist jedoch ganz anderer Meinung.

Um wen geht es? Der österreichische YouTuber Jessirocks ist seit Langem ein Experte für ARPGs wie Diablo 4, Last Epoch und zuletzt Path of Exile 2. Auf Twitch hat er über 230.000 Follower und auf YouTube fast 40.000 Abonnenten. In seinen Videos gibt er Spielern wertvolle Tipps und Tricks und behandelt Themen, die die Community beschäftigen. In seinem neuesten YouTube-Video zieht er ein Fazit zur neuen Season von Path of Exile 2, Dawn of the Hunt.

„Es ist ein geiler Patch“

Wie sieht das Fazit des Experten aus? Jessirocks erklärt in seinem Video auf YouTube, dass er erst 3 Tage nach allen anderen in die neue Season von Path of Exile 2 gestartet ist. Sein Eindruck ist also nicht direkt geprägt vom holprigen Start und den vielen Patches, die in den ersten Stunden nach Release kamen. Zum Zeitpunkt seines Reviews hat der Experte etwa 30 Stunden in der neuen Season verbracht.

Der Experte bewertet das Spiel auf dem Stand, in dem es sich jetzt nach den ganzen Patches befindet. Dabei kommt er zum Schluss, dass viele der Neuerungen, die „Dawn of the Hunt“ gebracht hat, durchweg positiv zu sehen sind. Gerade die neuen Skills und Begleiter fallen ihm positiv auf. Er lobt während des Videos außerdem, wie das Endgame verbessert wurde und dass man nun gerade die Schwachstelle der Tower-Maps angegangen ist.

Was ihn stört, sind die Schwächen des ARPGs in puncto Klassenbalance und Build-Vielfalt. In seinem Video erklärt er, dass es aktuell nur wenig gute Builds gibt. Die Vielfalt hat sich wohl eher zurückentwickelt. Auch die Server- und Spiel-Performance sei schlechter als zuvor.

Auch bei der Monetarisierung äußert Jessirocks Kritik an neuen Features, die hinter In-Game-Käufen versteckt sind. Hier fällt ihm ein Counter negativ auf, der die Zeit, die man für den Abschluss einer Karte braucht, zählt. Diesen gibt es nur durch einen Kauf im Shop.

Trotz der genannten Kritikpunkte zieht Jessirocks ein positives Fazit. Laut ihm sei das Reviewbombing, das Path of Exile 2 gerade auf Steam erfährt, ungerechtfertigt. Dort hat das Spiel bei den kürzlichen Bewertungen nur 39 % positive Bewertungen. Er vergibt der aktuellen Season 7 von 10 Punkten und erklärt:

Ich finde es schade, dass nicht der Druide und so weiter dazugekommen ist. Ich hätte mir den Patch nach 4 Monaten im Umfang deutlich größer gewünscht. Aber das, was gekommen ist, jetzt nachdem es auch großteils gefixt wurde, ist ein geiler Patch und das lohnt sich auf jeden Fall, da wieder mal bei Path of Exile reinzuschauen.

Jetzt, wo die Entwickler von Path of Exile 2 alle angekündigten Veränderungen an der Season vollführt haben, sind die größten Probleme beseitigt. Uns würde interessieren, wie ihr die Season bewerten würdet. Schreibt eure Bewertung dazu gerne in die Kommentare.