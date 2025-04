Erst ärgert Path of Exile 2 die Konkurrenz mit ihrem Release-Termin, jetzt schlägt Last Epoch auf Steam zurück

Heute startet die neue Season von Last Epoch und darauf freuen sich nicht nur Fans des Spiels, sondern auch die der Konkurrenz von Path of Exile 2.

Welchen Ärger gab es? Das ARPG Last Epoch startet heute, am 17. April um 18:00 Uhr in die neue Season 2 „Tombs of the Erased“. Ursprünglich sollte die Season schon vor zwei Wochen, am 02. April starten, doch die Entwickler von Path of Exile 2 entschieden sich für ein ähnliches Datum ihrer neuen Season „Dawn of the Hunt“.

Die Entwickler von Last Epoch wichen entsprechend aus und verschoben ihren Release-Termin auf heute Abend. Nachdem der Season-Start von Path of Exile 2 jedoch nur holprig anlief und die Spieler sich bis heute über Probleme ärgern, haben sich inzwischen auch viele Stammspieler von Path of Exile dazu entschieden, in die neue Season der Konkurrenz zu schauen.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season 2 von Last Epoch sehen:

Erfolg für Last Epoch

Wie läuft es gerade bei Last Epoch? Auf Steam läuft es gerade hervorragend für das ARPG. In Deutschland belegt das 33,99 € teure vollwertige Spiel den 3. Platz der meistverkauften Titel auf Steam. Auf Platz 5 befindet sich außerdem das voluminöse Unterstützer Paket „Woven Legend“, das für 58,99 € nur kosmetische Items wie das beliebte Capybara-Haustier beinhaltet. Path of Exile 2 ist inzwischen auf den 9. Platz abgerutscht.

Auch in der Community von Path of Exile 2 gab es zuletzt immer mehr Spieler, die beschlossen haben, die Season „Dawn of the Hunt“ auszulassen und stattdessen Last Epoch auszuprobieren. Diese Meinung findet sich auch in den Kommentaren unter unseren Artikeln wieder.

Dagora schreibt bezogen auf die schwierigen Bosse in Path of Exile 2: „Ich habe für mich entschieden, kein PoE2 mehr zu spielen. Ist mir tatsächlich zu schade um meine Zeit. Werde mich wieder auf Last Epoch, D2 und D4 konzentrieren. Da muss ich nicht ständig zu 100 % bei der Sache sein. Was nun mal mit Familie und Arbeit nicht immer machbar ist. Es soll mir halt Spaß machen und das ist mir bei PoE2 nicht gegeben.“

Auch Gaminathor denkt ähnlich unter einem Artikel über die Kritik an der gewünschten Spielweise: „Ich habe aktuell auch wieder Last Epoch installiert. PoE2 macht mir so wie es ist leider keinen Spaß, finde ich sehr schade, da ich mich auf die ganzen Klassen gefreut habe, aber es fühlt sich einfach nicht spaßig an.“

Alle Spieler hat Last Epoch jedoch nicht überzeugt. Aomori mag es gerne etwas schwieriger, kommentiert unter dem gleichen Artikel: „Also mir gefällt PoE2 so zurzeit sehr gut, lediglich Loot oder Crafting etwas mehr beeinflussen wäre cool. Ich hasse es, wenn man ARPG spielt und die Bosse keine 10 Sek leben. Außer man hat sein Equip dann irgendwann halt quasi zusammen.“

Dass Last Epoch seinen Release-Termin zugunsten von Path of Exile 2 aufgegeben hat und jetzt dadurch von enttäuschten Fans der Konkurrenz profitiert, ist eine glückliche Wendung für das ARPG. Seit dem letzten großen Update sanken die Spielerzahlen zuletzt auf unter 2.000 Spieler zeitgleich in der Spitze ab (via SteamDB). Dass jetzt gerade die Verkäufe wieder nach oben schnellen, zeigt, dass viele neue Spieler ein Interesse an dem Spiel haben und sich das ARPG neu zulegen.

Dank des integrierten offline Modus kann auch direkt zum Start um 18:00 Uhr jeder, der möchte, direkt losspielen, auch wenn die Server unter der Last zusammenbrechen sollten. Wenn ihr wissen wollt, welche große Neuerung euch bei Last Epoch erwartet, dann schaut mal hier: Konkurrenz von Path of Exile 2 auf Steam enthüllt neue Season-Mechanik, begeistert Fans direkt