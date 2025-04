Ein Konkurrent von Path of Exile 2 auf Steam enthüllt neue Season-Mechanik, begeistert Fans direkt

Last Epoch hat seine neue Season-Mechanik enthüllt und den Spielern gezeigt, was sie im Endgame des Spiels nach dem großen Update erwarten wird. Die Fans zeigen sich begeistert.

Was haben die Entwickler angekündigt? In ihrer Ankündigung auf LastEpoch.com haben die Entwickler die neue Season-Mechanik für das Endgame von Last Epoch vorgestellt. Darin betreten Spieler die zwei neuen Spezialzonen Gräber und Friedhöfe, auf denen sie neben vieler Monster auch sonderbare Kokons finden. Öffnet man die Kokons, so werden gefangene Seelen freigesetzt, die Gegner in der Nähe besetzten und sie stärker und gefährlicher machen.

Erledigt man diese verstärken Feinde, lassen sie die neue Währung Memory Amber fallen. Mit der neuen Währung kann man bei der neuen Fraktion „Woven“ im Rang aufsteigen und neue Spezialmissionen, die sogenannten Woven Echoes kaufen. Außerdem wird die Währung verwendet, um Boni im Weaver Tree freizuschalten.

Die Woven Echoes werden verwendet, um das Endgame den eigenen Vorstellungen nach anzupassen. So ist es möglich, für mehr Bosse, mehr Items oder seltene Items zu sorgen. Am Ende der Spezialmissionen gibt es einen Verzauberungsaltar, der eure Idole (das sind spezielle passive Items) verzaubern kann. Dadurch wird euer Charakter mit jedem Durchlauf stärker.

Zusätzlich haben die Entwickler neue Inhalte, neue Bosse und neue einzigartige Items vorbereitet, die man sich in der neuen Season-Mechanik verdienen kann.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season von Last Epoch sehen:

Spieler feiern neben neuen Mechaniken auch ein neues Haustier

Wie reagieren die Fans auf die Ankündigung? Die Fans zeigen sich begeistert von der Ankündigung der Entwickler. Während viele auf die neuen Unterstützungspakete schielen, die auch ein Capybara als Haustier bieten, kommen auch die neuen Mechaniken gut bei den Spielern an.

Auf Reddit schreibt Nutzer TeepEU: „Der Weaver Tree sieht sehr krass aus und ich begrüße mehr Weavers-Will-Items“. Nutzer vonflare antwortet darauf: „Ja, ‚Weaver’s Will‘ ist eine ziemlich lustige Mechanik. Ich frage mich, ob die Gräber/Friedhöfe höhere Dropraten für ‚Weaver’s Will‘-Gegenstände haben werden …“

Da mischt sich Entwickler ehg_trasochi ein, der auf Reddit direkt erklärt: „Das werden sie, sowohl von Feinden als auch von Belohnungstruhen.“

Die Weavers-Will-Mechanik ist eine der wichtigsten Mechaniken in Last Epoch, bei der bestimmte Gegenstände durch das Bezwingen von Feinden stärker und mächtiger werden können und die Items sogar zusätzliche Boni erhalten. Die Entwickler wollen noch mehr Items mit diesen Fähigkeiten ins Spiel bringen.

Neben der Begeisterung für die neuen Mechaniken drehen sich viele Kommentare um das Capybara-Pet, das Spieler zum Start der neuen Season am 17. April kaufen können.

Auch Fans von Path of Exile 2 freuen sich auf Last Epoch. Nachdem der Seasonstart für das ARPG schlechter verlief als geplant, bietet die Konkurrenz eine attraktive Alternative für Genre-Fans. Diese zeigen sich auch von den gleich 5 Twitch-Drops überrascht, welche die Entwickler als Belohnungen verteilen.

Bei Path of Exile 2 läuft es aktuell nicht rund. Selbst einer der größten Gaming-YouTuber zeigte sich enttäuscht über die neue Season „Dawn of the Hunt“ und schimpfte minutenlang über das ARPG. Danach äußerten sich aber auch die Entwickler zum Stand des Spiels: Ein Gaming-YouTuber mit 16 Millionen Fans schimpft minutenlang über Path of Exile 2: Nun reagieren die Entwickler