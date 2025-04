Die Entwickler wollen, dass ihr Path of Exile 2 ganz anders spielt, Spieler sagen: Das möchten sie gar nicht

In Path of Exile 2 treffen die Meinungen der Spieler und der Entwickler aufeinander. Der Streitpunkt könnte nicht größer sein.

Worüber diskutieren die Spieler? Mit dem großen Season-Update „Dawn of the Hunt“ haben die Entwickler ihre Philosophie in Bezug auf die Ausrichtung ihres ARPGs untermauert. Sie halten weiter daran fest, dass sich die Kämpfe in ihrem ARPG bedeutungsvoll anfühlen sollen.

Statt 1- oder 2-Klick Builds, die alles auf dem Bildschirm in Windeseile vernichten, sollen Spieler Kombo-Angriffe ausführen, bei denen sie ihren Feinden zunächst einen Debuff geben und sie dann mit starken Attacken angreifen. Game Director Jonathan Rogers erklärt in einem Interview (via YouTube) mit Streamer Zizaran dazu:

Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es unser Ziel war, die Dinge zu entschärfen, die das Endspiel trivialisieren, bevor man überhaupt seine Gegenstände und so weiter bekommen hat […] Wenn wir an den Punkt kommen, an dem ein guter Spieler nie eine einzige Herausforderung bewältigen muss, dann glaube ich nicht, dass dieses Spiel auf lange Sicht Spaß machen wird.

Mit diesen Aussagen hat der Game Director bei den Fans viel Kritik ausgelöst. Auch Hass-Kommentare gab es. Jetzt möchte die Community nochmal erklären, warum sie als Spieler nicht viel von den Vorstellungen der Entwickler halten.

Hier könnt ihr den Trailer der aktuellen Season „Dawn of the Hunt“ sehen:

„Niemand wird jemals Combos verwenden“

Wie lautet die Kritik der Fans? Die Spieler erklären auf Reddit, warum sie aktuell nicht zum gewünschten Combo-Gameplay greifen. Thread-Ersteller dreamonto fällt es schwer, Combos in Bosskämpfen überhaupt auszuprobieren:

Das Einrichten von Combos und verzögerten Angriffen braucht Zeit. Aber wenn die Bosse alle zwei Sekunden von dir wegspringen/teleportieren, ist es besser, einfach auf Fertigkeiten mit sofortigem Schaden zu bauen, anstatt durch diese miserablen Fertigkeitsverzögerungen zu leiden. Man kann nicht erwarten, dass die Leute Combos benutzen und gleichzeitig die gleichen Bossmechaniken wie in PoE 1 beibehalten. Man kann nicht beides haben. Ist es da ein Wunder, dass die Spieler am Spielstil von PoE 1 festhalten? Geht ein paar Kompromisse ein und vielleicht fangen die Spieler an, eure Designphilosophie für PoE 2 zu übernehmen.

Spieler berichten in dem Beitrag, dass sich Bosskämpfe für sie frustrierend oder sogar unschaffbar angefühlt haben. Nutzer Zesystem erzählt auf Reddit beispielhaft, wie er gegen einen der neuen Rogue Exiles (AI gesteuerte Gegner, die sich wie echte Charaktere verhalten) gekämpft hat. Der Kampf mit seinem Krieger hat 15 Minuten gedauert, weil die Jägerin einfach stetig auf Abstand blieb und er kaum ran kam.

Rouflette erklärt auf Reddit, wieso die Vorstellungen der Entwickler seiner Meinung nach niemals umgesetzt werden:

Niemand wird jemals Combos in einem Hack & Slash ARPG verwenden. Das wird nie passieren und Poe2 ist der Beweis dafür: weil es eine schlechte Idee ist. Um Combos zu ermöglichen, müsste man das gesamte Spiel auf Combos ausrichten, jedes Monster, jeden Boss, jede Mechanik und natürlich jede Fähigkeit, denn wenn man das Tempo des Spiels verlangsamt, um Combos zu ermöglichen, würde man 1-Knopf-Builds noch einfacher und stärker machen, also müsste man alle 1-Knopf-Fähigkeiten aus dem Spiel streichen und nur noch Combos zulassen. Schlechte Idee von Anfang an, sie müssen es sein lassen.

Jafar_420 geht noch weiter, er sagt auf Reddit: „[…] Ehrlich gesagt will ich nicht einmal eine Combo nutzen, wenn ich mappe, ich will nur [Feinde] sprengen.“

Nachdem die Entwickler mit ihrer neuen Season „Dawn of the Hunt“ erst weiter in Richtung des Combo-basierenden Gameplays gerückt sind, sind die Entwickler anschließend mit den Updates und Hotfixes wieder zurückgerudert. Dass die Spieler lieber mit nur einem Tastendruck spielen, zeigt auch das aktuelle OP-Build: In Path of Exile 2 dominiert ein OP-Build gerade alles, erledigt dutzende Feinde mit einem Klick