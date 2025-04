In Path of Exile 2 dominiert ein OP-Build gerade alles, erledigt dutzende Feinde mit einem Klick

Ein Build steht gerade an der Spitze von Path of Exile 2 und erledigt mit nur einem Knopfdruck dutzende Feinde auf dem Bildschirm. Wir zeigen euch, was die Blitz-Speer-Jägerin kann.

Was ist das für ein Build? Die Blitz-Speer-Jägerin ist ein aktuell beliebtes Build in Path of Exile 2, mit dem sich ohne Probleme dutzende Feinde auf dem Bildschirm mit nur einem Klick erledigen lassen. Dafür verwendet es die Fähigkeit „Lightning Spear“, die mit jedem Treffer des Speers viele Blitze in alle Richtungen abfeuert und dadurch den gesamten Bildschirm mit Attacken flutet.

Die Spieler feiern den Build vor allem wegen seines hohen Clearspeeds, im Endgame hat er aber auch keine Probleme mit Bossen, vorausgesetzt man schafft es gutes Gear zu erlangen. Der Build profitiert derzeit stark vom aktuellen Balancing sowie den Unterstützungsgems und Items, die kritische Treffer und Bewegungsgeschwindigkeit begünstigen.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season sehen:

Überall Blitze

Wie funktioniert der Build? Wie der Name schon verrät, dreht sich der Build völlig darum, die Fähigkeit „Lightning Spear“ aufzuwerten und als vollumfängliche Attacke gegen die Feinde einzusetzen. Dabei setzt der Build viel darauf, möglichst schnell zu werden, was nicht nur für eine gute Effizienz beim grinden, sondern auch beim Schaden hilft.

Im Gameplay wollt ihr eure Fähigkeit „Lightning Spear“ mit dem Unterstützungsgem „Volt“ verbessern, der dafür sorgt, dass ihr noch mehr Blitze abfeuert als sowieso schon durch den Blitz-Speer, was euren Schaden und die Chance alle Gegner auf einmal zu erledigen, immens erhöht. Dafür müsst ihr euch jedoch möglichst schnell und viel bewegen.

Hierfür nutzt ihr das einzigartige Item „The Black Insignia Corsair Cap“, das euch den Buff „Tailwind“ verleiht, wenn ihr einen kritischen Treffer landet, was fast bei jedem Angriff der Fall sein sollte. Der Buff kann sich bis zu 10-mal stapeln und verleiht euch damit 10 % mehr Bewegungsgeschwindigkeit sowie höhere Ausweichchancen und Fähigkeitsgeschwindigkeit. Der Buff verschwindet allerdings, wenn ihr getroffen werdet.

Habt ihr euer Setup eingerichtet, rennt ihr möglichst viel durch die Karte und werft euren „Lightning Spear“ auf die Feinde. Die daraus resultierende Kettenreaktion sollte alle Gegner auf dem Bildschirm direkt ausmerzen. Bis ihr bei den nächsten Feinden seid, hat sich „Volt“ bereits wieder aufgeladen, weil ihr genug gelaufen seid.

Hier könnt ihr euch den Build in Aktion ansehen:

Den vollständigen Build von Schöpfer MrRonit könnt ihr auf Mobalytics.gg finden. Dort gibt es auch eine genaue Anleitung, wie ihr eure Jägerin von Anfang bis zum Endgame ausstatten solltet und wann ihr welche Skills am besten levelt.

Der Lightning-Spear-Build reiht sich damit in die Tradition der „Screen Clear Monster“ ein, die Path of Exile immer wieder hervorbringt – aktuell aber mit einem so hohen Tempo, dass kaum ein anderer Build mithalten kann.

