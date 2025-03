Entwickler von Path of Exile 2 zeigen, wie gut der Krieger sein kann – indem man ihn nicht als Krieger spielt

In Path of Exile 2 haben die Entwickler einen Build präsentiert, der zeigt, wie ein starker Krieger aussehen soll. Doch der Krieger nutzt dabei kaum etwas von seinem eigenen Portfolio.

Was haben die Entwickler vorgestellt? In einem Video auf YouTube haben die Entwickler von Path of Exile 2 einen Build vorgestellt, mit dem sich ein starker Krieger-Charakter erschaffen lässt. Interessant dabei ist, dass der Krieger eine Armbrust und keine Nahkampfwaffe nutzt, außerdem verwendet er entsprechend auch fast keine Skills, die man von einem Krieger erwartet.

Der Armbrust-Krieger, den die Entwickler vorstellen, kann zwar große Gruppen von Feinden mächtig mit nur einem Schuss erledigen, kopiert damit aber nur das, was man von einem Söldner-Charakter erwarten würde.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season „Dawn of the Hunt“ sehen:

Ein Schuss reicht

Wie funktioniert der Build? Der Build kann ganze Horden von Feinden mit nur einem Schuss erledigen. Seine Angriffe zerstören die Rüstung der Gegner, wodurch sie verwundbarer werden und leichter zu besiegen sind. Damit das funktioniert, braucht es den Knotenpunkt „Anvil’s Weight“, der die Rüstung der Gegner entsprechend zu 10 % des Trefferschadens zerbrechen lässt.

Den Angriff, den der Krieger nutzt, ist der „Explosive Shot“, der vom Support-Skill „Armour Explosion“ unterstützt wird und so eine Explosion immer dann auslöst, wenn die Rüstung eines Feindes zerstört wird.

Wie bei fast jedem aktuellen Meta-Build verwendet auch der Armbrust-Krieger den Skill „Herald of Ice“, in diesem Fall in Kombination mit dem Support-Skill „Exploit Weakness“. Damit werden die Explosionen noch verstärkt und die Feinde zertrümmert.

Um den Build so richtig stark zu machen, erhöht man die Anzahl an abgefeuerte Schüssen mithilfe des Support-Skills „Scattershot“. Als wichtiges einzigartiges Item, verwendet der Build die „Blueflame Bracers“-Handschuhe, um den Feuerschaden in Kälteschaden umzuwandeln.

Einen Skill des Kriegers darf der Armbrust-Träger jedoch dennoch ausführen. Bei Bossen raten die Entwickler dazu, zu einem Hammer zu wechseln und den Skill „Hammer of the Gods“ zu zaubern, um die Bosse leichter zu besiegen. Wer den Guide vollständig nachbauen will, findet die Original-Version von Schöpfer Struth Gaming auf maxroll.gg.

Dass die Entwickler ausgerechnet einen Krieger-Build vorstellen, bei dem nur noch ein Hauch von Krieger zum Einsatz kommt, zeigt, wie schwierig es ist, die Klasse auf dem Top-Niveau zu spielen. Obwohl der Krieger im Endgame wohl die schwächste Klasse ist, eignet er sich hervorragend, um die Kampagne schnell abzuschließen: Ein Spieler in Path of Exile 2 hat das offizielle Wettrennen haushoch gewonnen, zockt ausgerechnet die schlechteste Klasse