Ein Spieler in Path of Exile 2 hat das offizielle Wettrennen haushoch gewonnen, zockt ausgerechnet die schlechteste Klasse 

In Path of Exile 2 haben die Entwickler ein offizielles Wettrennen veranstaltet, bei dem die Spieler Akt 1–3 durchspielen sollten. Die schnellsten Teilnehmer konnten einen Preis gewinnen. Doch dass der Gewinner ausgerechnet einen Krieger als Klasse spielt und trotzdem mit hohem Abstand gewinnt, kam unerwartet.

Was ist das für ein Wettrennen? In Path of Exile 2 haben die Entwickler zuletzt 3 Wettrennen angekündigt (via PathofExile.com), bei denen die besten Spieler ihrer Klasse einen Preis gewinnen können. Diese Events sollten die Zeit bis zum großen Patch 0.2.0 überbrücken.

Das erste dieser Rennen fand nun statt, doch der Gewinner zockte überraschend den allgemein als schlechteste Klasse geltenden Krieger und gewann dennoch mit 40-Minuten-Abstand. Schon nach 2 Stunden und 28 Minuten erreichte der Spieler Doryani das Ziel.

Auch dieser NPC macht jeden Speedrun schneller:

Mit der schlechtesten Klasse zum Erfolg

Wie hat er das angestellt? Die Regeln für den Wettbewerb waren einfach: Wer als erster Spieler seiner Klasse den Boss Doryani in Akt 3 besiegt, gewinnt. Falls ein Teilnehmer stirbt, muss er sich für eine Minute nicht bewegen.

Der Spieler Angormus hat das Wettrennen haushoch gewonnen, obwohl er als Krieger die wohl „schlechteste“ Klasse spielt. Man sagt dem Krieger eigentlich nach, dass er einen langsamen Clear Speed hat und keinen einfachen Zugang zu guten Verteidigungswerten besitzt. Im Early-Game scheint diese Kategorisierung jedoch nicht zuzutreffen.

Angormus nutzte beim Speedrun das volle Potenzial der Klasse und einen Trick. Er unterbrach die Animation der Fähigkeit Boneshatter indem er vor dem Angriff einen Rolling Slam ausführte. Das sorgt dafür, dass der zweite Part der Animation nicht ausgelöst wird und direkt hoher Flächenschaden verursacht wird.

Mithilfe von Leap Slam und Shield Charge kann der Krieger außerdem bereits früh im Spiel Distanzen schneller überwinden als andere Klassen, was Angormus zu seinem Vorteil genutzt hat. Wie das aussieht, könnt ihr im Speedrun auf YouTube sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Hat Glück auch eine Rolle gespielt? Definitiv, Angormus hatte sogar großes Glück, was seine Items angeht. Bereits früh im Run fand er Schuhe mit „+15 % Movement-Speed“, erhielt Gegenstände mit hohen Lebens- und Widerstandswerten sowie einen einzigartigen Gürtel.

Das wichtigste Item war jedoch der Zweihandstab, den er in einer Kiste gefunden hat. Dieser lieferte +67 % mehr physischen Schaden. Die Verzauberungen erhielten zugleich Bonusschaden vom Typ Physisch und Kälte.

Mit diesen starken Items schaffte er es, Akt 3 als Level-28-Charakter in nur 2 Stunden und 28 Minuten abzuschließen, obwohl der Endboss „Doryani“ Level 45 hat. Während man bei den ersten Akten noch keine allzu große Macht über den eignen Charakter hat, kann man später mit den richtigen Items auch die verrücktesten Builds erfolgreich spielen. Ein Spieler hat seinen Charakter so schnell gemacht, dass das Spiel kaputtging: Spieler baut schnellsten Charakter in Path of Exile 2, macht das Spiel unspielbar