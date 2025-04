Path of Exile 2 macht die schwierigen Bosse leichter, Fans denken Feiglinge sind schuld

In Path of Exile 2 haben die Entwickler einen neuen Patch veröffentlicht. Diesmal werden die schwierigen Bosse im ARPG leichter und die Spieler vermuten, dass der Grund dafür Feiglinge sind.

Was steckt in dem Patch? Der neue Patch 0.2.0f bringt wieder eine Vielzahl an Neuerungen und Verbesserungen zu Path of Exile 2. Seit dem Season-Start von Dawn of the Hunt haben die Entwickler regelmäßig Updates hinzugefügt, um die holprig anlaufende Season zu verbessern.

Diesmal haben die Entwickler mehrere kleinere Features verändert (via PathofExile.com). Zum Beispiel können Spieler nun viel leichter an Gürtel mit drei Slots für Charms kommen. Im Lager gibt es jetzt einen Bereich für Affinitäten, hier können Spieler verschiedene Items hinzufügen, die zuvor zu keiner Kategorie gehörten.

Im Endgame haben die Entwickler jetzt auch die versprochenen Lesezeichen für den Atlas veröffentlicht. Spieler können bis zu 16 Lesezeichen setzen, um Orte später leichter wiederzufinden. Spieler werden außerdem ab jetzt höherwertige Runen finden, weil niedrigere nach und nach aus dem Loot-Table entfernt werden, sobald ihr höhere freischaltet.

Die wohl wichtigste Änderung betrifft jedoch die schwierigen Pinnacle-Bosse im Endgame.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season Dawn of the Hunt sehen:

Unendliche Respawns für Anfänger

Wie werden die Pinnacle-Bosse verändert? Die Pinnacle-Bosse zählen zu den schwierigsten Bossen in Path of Exile 2, was sie gerade für Anfänger zu einer großen Herausforderung macht, aber auch Profis sterben häufiger an Bossen wie dem Arbiter of Ash.

Im Zuge der aktuellen Season „Dawn of the Hunt“ haben die Entwickler es sich zur Aufgabe gemacht, den Übergang zwischen Kampagne und Endgame fließender zu gestalten. Dafür haben sie in Karten mit niedriger Stufe Respawns eingefügt.

Auch bei den Bossen gibt es diese Respawns. Im neuen Update haben die Entwickler entschieden, für den Schwierigkeitsgrad 0 unendlich viele Wiederbelebungen zur Verfügung zu stellen. Dadurch können Spieler sich unendlich oft an den Pinnacle-Bossen versuchen. Zuvor waren diese Versuche noch limitiert. Die Fans vermuten dahinter jedoch eine harte Wahrheit.

Was glauben die Fans? In der Community von Path of Exile 2 wird stets jede kleine Änderung diskutiert. So auch die neuen unendlichen Wiederbelebungschancen. Nutzer Miv- erklärt auf Reddit, warum das gut ist: „Das ist sehr gut, um Muster zu erkennen und zu verstehen, was passiert ist.“

Andere Nutzer glauben hingegen eher daran, dass der Grund für die Änderung bei Feiglingen liegt, die, nachdem sie bei den Bossen gescheitert sind, das Spiel verlassen. Diese Annahme könnte eine harte Wahrheit für die Entwickler bedeuten. BigC_Gang schreibt dazu auf Reddit: „Sie [die Entwickler] müssen Metriken haben, die zeigen, dass die Leute sich nach dem Scheitern an einen Boss abmelden und nicht wiederkommen.“

Spieler bigmacjames gibt auf Reddit zu, dass er einer davon ist: „Genau das habe ich getan. Endlich habe ich genug Teile gefunden, um gegen den Arbiter zu kämpfen. 4/6 Tode waren, weil das Spiel bei den ersten Angriffen gelaggt hat […] und alles ist ein One-Shot, also bin ich gestorben. 1 Mal war tatsächlich meine Schuld. Das letzte Mal bin ich an einer seiner Explosionen gestorben, die überhaupt nicht gerendert wurde. […] Ich habe mich abgemeldet, bis 0.2.0 herauskam.“

Auch jbh_jukebockshero fühlt sich schuldig und schreibt auf Reddit: „Ehrlich gesagt, das war ich bei den Trials of Ascendancy. Ein Versuch beim Boss, 25 Minuten Rücklauf, um es erneut zu versuchen. Brachte mich zum Ragequit. Ich habe nicht diese Art von freier Zeit in meinem Leben.“

Wurden die Trial-Bosse auch verändert? Auch wenn die Bosse beim Trial of Ascendancy im Patch nicht verändert wurden, gibt es eine Änderung an der Mechanik, die sie freischalten. Schließt man einen Trial of Ascendancy ab, so erhält man Punkte, um seine Erweiterungsklasse zu wählen und zu skillen. Seit dem Patch können Spieler jedoch auch zwischen ihren Erweiterungsklassen wechseln, wenn sie ein Trial abschließen.

Mit den neuen Änderungen wird vor allem an der Nutzerfreundlichkeit von Path of Exile 2 gearbeitet. Doch der Kern des Spiels ist gerade Grund für Diskussionen mit den Entwicklern. Die Entwickler und ihre Spieler haben andere Auffassungen, wohin es mit dem ARPG gehen soll: Die Entwickler wollen, dass ihr Path of Exile 2 ganz anders spielt, Spieler sagen: Das möchten sie gar nicht