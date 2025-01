Bester Spieler in Path of Exile 2 passt eine Sekunde nicht auf, verliert alles

In Path of Exile 2 war der wohl beste Spieler von allen für eine Sekunde unaufmerksam und musste das teuer bezahlen.

Um wen geht es? In Path of Exile 2 gibt es neben dem normalen Schwierigkeitsgrad auch noch spezielle Spielmodi für Gamer, die es gerne schwieriger haben. Der schwierigste dieser Spielmodi verbietet es den Spielern zu handeln, in einer Gruppe zu zocken und zu sterben.

Während man die ersten beiden Regeln nicht brechen kann, endet das Spiel für den Charakter mit dem Tod. Dieser wird jedoch nicht gelöscht, sondern wird in den normalen Spielmodus verschoben.

Schon seit Tag 1 läuft in diesem schwierigsten Spielmodus von Path of Exile 2 ein Wettbewerb, der sich erst vor Kurzem entschieden hat. Der Charakter namens „HDB_oOps“ erreichte als Invoker als erster Level 100 und gewann damit das Rennen. Der Spieler dahinter ist in der Community kein Unbekannter und zockt bereits seit 2013 Path of Exile.

Als Invoker setzte er auf Ice Strike und Energy Shield als Mittel zum Erfolg. Doch die Freude über den Rekord hielt nicht lange an.

Ein falscher Schritt reicht aus

Wie hat der Spieler alles verloren? Nur drei Tage nach Erreichen des maximalen Levels 100 machte der Spieler einen folgenschweren Fehler. Beim Kampf gegen den schwierigsten Boss im Spiel, dem Arbiter of Ash, passte der Gamer nicht gut genug auf. Der Boss ist bei der Community berüchtigt, weil der Kampf so schwierig ist. Die Entwickler nerften ihn inzwischen.

Der Arbiter of Ash ist einer der wenigen Bosse im Spiel, die jeden Charakter mit nur einem Schlag besiegen können. Dies passiert in einer Sequenz, bei der man den eigenen Charakter immer zu einem sicheren Ort in der Boss-Arena bewegen muss.

Weil der Spieler nicht direkt den sicheren Punkt in der Arena gefunden hat, wurde er von dem mächtigen Angriff des Bosses getroffen und auf der Stelle erledigt. Die ganze Szene könnt ihr hier sehen:

Was hat er damit verloren? Auch wenn „HDB_oOps“ den Rekord als erster Spieler, der den schwierigsten Modus im Spiel gemeistert hat, für immer behalten wird, bedeutet der Tod seines Charakters auch das Ende für diesen.

Er kann mit diesem Charakter nicht mehr im Hardcore-Modus weiterspielen und kann seinen Erfolg somit nicht weiter auskosten. Für die anderen Spieler, die noch um Platz 2 kämpfen, dürfte dieses Ereignis jedoch nicht von großer Relevanz sein. Sie kämpfen noch, um viele Millionen Erfahrungspunkte, um auch das maximale Level zu erreichen.