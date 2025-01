Seit Tag 1 läuft ein Wettkampf in Path of Exile 2, kurz vor dem Ende macht der Favorit einen entscheidenden Fehler

In Path of Exile 2 gibt es einen eigenen Spielmodus für alle, die es gerne schwierig wollen. Der Wettbewerb darum, wer als Erstes das maximale Level erreicht, nahm jetzt eine starke Wendung.

Was ist das für ein Wettkampf? In Path of Exile 2 gibt es neben dem normalen Spielmodus „Softcore“ noch den Spielmodus „Hardcore“. Wenn ein Charakter im Hardcore-Modus stirbt, ist er verloren und kann nicht in der Hardcore-Liga wiederbelebt werden. Dazu kommt noch der Modifikator „Solo-Self-Found“, der den Spielern den Handel mit Gegenständen verbietet. Stattdessen darf man nur eigens gefundene Items verwenden.

Unter den Profis von Path of Exile 2 läuft ein Wettbewerb unter genau diesen beiden schwierigsten Bedingungen, mit dem Ziel, mit einem Charakter als Erster Level 100 zu erreichen. Während die Top-Gamer nur noch ein Level vom Maximum entfernt sind, passiert etwas, mit dem wohl niemand gerechnet hat.

Wenn man nicht handeln kann, ist dieser NPC besonders nützlich, um Items zu identifizieren:

Mehr Risiko für Platz 1

Was ist dem Favoriten passiert? Der Blood Mage waitingforedbuff der zum Twitch-Streamer Oskarmln gehört, war lange Zeit Platz 1 auf der Rangliste (via PathofExile.com). Er hatte also die meisten Erfahrungspunkte gesammelt, ohne zu sterben. Doch mit Level 99 von 100 erschüttert eine Nachricht den Chat von PoE2: „waitingforedbuff (Stufe 99) ist auf Position 1 der Rangliste gestorben“.

Während der Chat Respekt zollend reagiert, stellen sich auch einige auf Reddit die Frage, was wohl vorgefallen ist. Einen Blick in seinen Stream auf Twitch gibt etwas Aufschluss.

Oskarmln versuchte mit seinem Charakter, als erstes Level 100 zu erreichen. Doch die Chars seiner Konkurrenten holten immer mehr auf, weil sie bessere Builds und Items hatten. Dadurch, dass er nicht handeln durfte, konnte er sein Build kaum umstellen. Er musste deshalb die Strategie ändern.

Wie sah sein Plan aus? Um das Rennen doch noch gewinnen zu können, versuchte er seine Erfahrungspunkte schneller anwachsen zu lassen. Dafür traut er sich gegen einen Gegner der zwar viele Belohnungen bringt, jedoch auch extrem stark ist, dem Arbiter of Ash.

Der Boss ist in der Community bereits berüchtigt, weil einige seine Mechaniken jeden Charakter töten, egal, wie stark man ist. In einem Clip auf Twitch kann man das Ende seines Durchlaufs sehen.

Der Blood Mage Stufe 99 wird von einer Fähigkeit des Bosses getroffen und Oskarmln schafft es nicht mehr ihn zu retten. Seine Reaktion im Chat: „xdd“. Er scheint die ganze Sache also wohl mit Humor zu nehmen. Am Ende zeigt er noch sein Gear, denn der Charakter ist nicht gelöscht, sondern jetzt in der Softcore-Liga. Am Wettbewerb kann er jedoch nicht mehr teilnehmen.

Kurz nach dem Ableben seines Blood Mages hat sein größter Konkurrent, der Invoker HDB_oOps, die Führung der Rangliste übernommen. Er ist ebenfalls auf Stufe 99 zusammen mit dem Invoker sargetwo_LachlannLMAO und dem Infernalist PADJILOY. Die beiden haben allerdings deutlichen Abstand zum neuen Spitzenreiter und befinden sich in der Rangliste noch hinter dem gefallenen Charakter, der zuvor die Liste angeführt hat.

Der Arbiter of Ash ist der Gegner, dem wohl die meisten Änderungen im neuen Patch bevorstehen. Für die Spieler, die nicht im Hardcore-Modus spielen, gibt es dann zum Beispiel sechs, statt nur einen Versuch, den Feind zu bezwingen. Alle weiteren Infos zum Update gibt es hier: Das erste große Update von Path of Exile 2 in 2025 ändert das Endgame mehr als gedacht – Offizielle Patch Notes