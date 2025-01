Spieler von Path of Exile 2 craftet einen Bogen, mit dem er Robin Hood Konkurrenz macht

In Path of Exile 2 hat ein Spieler einen Bogen erschaffen, der etwas kann, dass sonst kein anderer Bogen schafft.

Was ist das für ein Bogen? Auf Reddit teilte der Nutzer „ThePlotTwisterr—-“ seinen Bogen mit der Community. Der „Foe Rain Expert Dualstring Bow“, zu Deutsch etwa „Feindlicher Regenexperte Doppelsehnenbogen“, hat eine Besonderheit, die wohl keine andere Waffe in Path of Exile 2 besitzt. Er kann 5 Pfeile auf einmal abfeuern.

Mit dieser Fähigkeit ist er wohl ganz alleine im Spiel und auch Robin Hood dürfte er damit Konkurrenz machen.

Hier könnt ihr sehen, wie die Bosse in Path of Exile 2 entstehen:

Ohne Ende Pfeile

Wieso ist das etwas Besonderes? In Path of Exile 2 ist es besonders schwierig, Ausrüstungsgegenstände mit gewünschten Modifikatoren zu verzaubern. Viel ist abhängig vom Glück des Spielers, da Werte zufällig gerollt werden. Der Bogen erinnert die Spieler in den Kommentaren auf Reddit an „Robin Hood – Helden in Strumpfhosen“ bei dem auch mit einem Bogen viele Pfeile zeitgleich abgefeuert werden.

So ein Robin-Hood-Bogen ist ein Beispiel dafür, wie gut ein Zufallswurf funktionieren kann, wenn man Glück hat. Der Bogen hat gleich zwei Modifikatoren, die ihn jeweils einen Pfeil zusätzlich abfeuern lassen und einen Modifikator, der dafür sorgt, dass noch einmal zwei weitere Geschosse abgefeuert werden.

Zusammen mit dem Standard-Schuss ergibt das fünf Pfeile pro Angriff. Das ist aber weiterhin nicht alles: Durch die Aszendenz, also die Unterklasse „Scharfschützin“ kann man noch einen weiteren Pfeil pro Schuss abfeuern. Mit dem Support-Gem „Scattershot“ können außerdem noch zwei weitere Projektile mit jeder Attacke abgegeben werden.

Wie bekommt man so einen Bogen? Der Spieler hat den Bogen durch die Korrumpierung mittels Vaal-Orb gecraftet. Dabei kann alles mit dem Gegenstand passieren, zum Beispiel können Modifikatoren hinzugefügt oder entfernt werden. Das Craften mit Vaal-Orbs ist risikoreich und es besteht eine hohe Chance ungewünschte Werte zu erhalten. Einmal verwendet, kann das Item nicht erneut verzaubert werden.

