Spieler aus Path of Exile 2 hat seinen wertvollen Ring in Schrott verwandelt, weil er auf die Community gehört hat

In Path of Exile 2 kann man fast alle Items mit neuen Werten verzaubern, um sie so noch stärker zu machen. Wer nicht so viel Glück hat, zerstört sich damit aber auch leicht seine Gegenstände, wie ein Spieler beweist.

Um welchen Ring geht es? Der Spieler mozilla666fox zeigte zuletzt auf Reddit, wie schlecht es in Path of Exile 2 laufen kann, wenn man Pech hat. Er war im Besitz des einzigartigen Rings „Ventors Gamble Gold Ring“. Der Fingerschmuck hatte bereits sehr gute Werte:

+ 51 % seltenere Item-Drops

+ 70 Maximum für Leben

+ 20 Willenskraft

+ 39 % Feuerresistenz

+ 40 % Kälteresistenz

+ 35 % Elektroresistenz

Solche Werte sind nahezu perfekt und deshalb sehr selten. Der Ring war außerdem bislang nicht korrumpiert. Das bedeutet, es war noch möglich, die Werte des Items zu verändern und das tat mozilla666fox auch, mit einem erschreckenden Ergebnis.

Community treibt den Spieler an

Wie lief die Verzauberung? Der User mozilla666fox postete seinen Ring in den Ingame-Chat von Path of Exile 2. Doch statt ihn für sein gutes Item zu beglückwünschen, trieben die Spieler ihn an, den Gegenstand mit einem Vaal Orb zu verzaubern.

Mit dieser Verzauberung kann sich fast jeder Wert des Items verändern, entfernen oder ersetzen. Eine Verzauberung mit einem Vaal Orb kann obendrein nicht rückgängig gemacht werden. Der Gegenstand bleibt korrumpiert. Die Verzauberung durchzuführen, das ist also extrem riskant – und bei Items, die ohnehin bereits mit nahezu perfekten Werten im Inventar gelandet sind, mehr als waghalsig.

Angetrieben von den Nachrichten aus dem Chat, verzauberte mozilla666fox also seinen Ring mit besagtem Vaal Orb. Das Endergebnis ging jedoch nicht so aus wie gewünscht. Die neuen Werte des Gegenstandes lauteten:

– 12 % seltenere Item-Drops

+ 81 Maximum für Leben

+ 18 Willenskraft

– 28 % Kälteresistenz

– 17 % Elektroresistenz

Alles, was den Ring zuvor stark gemacht hatte, hat sich nun ins Negative gedreht. Die Werte des Items sind so schwach, dass es vermutlich besser ist, nichts anstelle des Gegenstands zu tragen. Kurzum: Der einst wertvolle Ring ist jetzt Schrott.

Wie reagierte die Community? Die Gamer, die ihn selbst zu dieser Tat getrieben hatten, lachen über das Ergebnis. Auf Reddit postet die Community viele Memes, die sich über das Pech des Spielers amüsieren. Der Besitzer des Rings nahm das Ganze auch mit Humor. Er erzählt, dass die Situation ihm trotzdem den Abend versüßt hat:

Ich riskiere so ziemlich jeden schweren Gürtel, jedes stellare Amulett und jeden goldenen Ring, den ich finde. Es ist einfach, etwas zu tun, weil es eine geringe Chance gibt, dass irgendwann etwas passieren könnte. In einem unglaublichen Glücksfall habe ich diese nahezu perfekte Schönheit ergattert und sie im Chat verlinkt. Natürlich haben sie mich herausgefordert, und ich brauchte einen guten Lacher, also habe ich es gemacht. Ich habe sogar ein Omen für das zusätzliche Risiko bekommen. Wie auch immer, ich möchte mich bei allen für das F im Chat bedanken, es hat mir den Abend versüßt. mozilla666fox auf Reddit

Obwohl von dem einst wertvollen Gegenstand des Gamers nur noch Schrott übrig ist, kann sein Besitzer immerhin darüber lachen. Das Beispiel des Rings zeigt aber gut, dass das Verzaubern der Items in Path of Exile 2 so hart und unbarmherzig sein kann, wie das Spiel selbst. Die Ringe in PoE2 sind dabei gar nicht die nervigsten Items, wie die Community findet: Spieler von Path of Exile 2 fordern Änderung beim Loot, vor allem eine Art von Item nervt sie