Path of Exile 2: Spiegel von Kalandra finden und verwenden

In Path of Exile 2 ist der Spiegel von Kalandra das seltenste Währungsitem im Spiel. Wir erklären euch, wie ihr ihn erhaltet und wofür ihr ihn einsetzt.

Was ist der Spiegel von Kalandra? Der Spiegel von Kalandra ist ein Währungsgegenstand in Path of Exile 2. Der Spiegel kommt selten vor und ist von extrem hohem Wert. Die Dropchance des Gegenstandes ist so niedrig, dass selbst Profis, die Path of Exile 2 und seinen Vorgänger für tausende Stunden gespielt haben, noch nie einen Spiegel droppen gesehen haben.

Spiegel von Kalandra erhalten – So geht es

Wie erhält man einen Spiegel von Kalandra? Der Spiegel von Kalandra ist ein Währungsgegenstand, weswegen jeder Gegner, der Loot fallen lassen kann, auch einen der seltenen Spiegel droppen könnte. Die Chance dafür ist jedoch so gering, dass ihr großes Glück braucht, um einen Spiegel jemals selbst zu erfarmen.

Doch nicht nur Glück alleine sorgt für gute Drops. In Path of Exile 2 können Spieler ihre Chancen auf wertvollen Loot mit Items mit der Verzauberung „Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände“ verbessern. Diese Verzauberungen stapeln sich und werden noch weiter durch Karten mit der gleichen Verzauberung erhöht.

Wenn ihr den Spiegel von Kalandra gezielt farmen möchtet, solltet ihr darauf achten, gegen möglichst starke Gegner zu kämpfen und eine Karte mit einem Bonus für seltene Gegenstände zu wählen. Auch bei der Ausrüstung solltet ihr auf Gegenstände mit einem Modifikator achten, der euch einen Bonus auf seltene Gegenstände gewährt.

Wofür benutzt man den Spiegel von Kalandra? Der Spiegel von Kalandra hat in Path of Exile 2 eine einzigartige Fähigkeit, die ihn genauso gut wie wertvoll macht. Das Item ermöglicht es euch, jeden anderen Ausrüstungsgegenstand, der nicht einzigartig ist, zu verdoppeln.

Ihr erhaltet dann eine gespiegelte Version des Gegenstandes mit gleichen Werten wie euer Original. Dadurch lassen sich Kopien von den besten Gegenständen im Spiel anfertigen.

