Im neusten Community-Stream wurde die Roadmap von Aion 2 für die kommenden Monate vorgestellt. Die zeigt nicht nur eine neue Klasse, sondern auch ein Feature, das sich in der koreanischen Version bereits Beliebtheit erfreut.

Welche Highlights zeigt die Roadmap? In der aktuellen „Tico Direct“ (via YouTube) mit Director of Operations bei NC America Daniel „Tico“ Lafuente wurde ein Blick auf die kommende Season, aber auch auf die nächsten Updates bis Februar 2027 geworfen.

Und die hält einige große Neuerungen parat:

Season 2 startet am 16. Dezember 2026

Mit diesem Update gibt es mit dem Faustkämpfer eine neue Nahkampf-Klasse

Im Januar folgt dann mit dem Housing die nächste große Neuerung und ein heißerwartetes Feature Housing ist in der koreanischen und taiwanesischen Version bereits seit dem 11. November spielbar



Daneben gibt es noch einige Neuerungen für den Abyss und die Expeditionen. Doch gerade das eigene Heim ist für viele MMORPG-Spieler ein großes Thema, in das sie in ihrem Lieblings-MMO allerlei Stunden versenken. In vielen Genre-Vertretern gehört das Housing daher als fester Bestandteil des Rollenspiels und der eigenen Individualität dazu.

Durch die Version aus Asien wissen wir auch schon so ziemlich, was die Spieler im Westen erwartet.

Die komplette Roadmap findet ihr übersichtlich auf Seite 2.

Video starten So funktioniert das Pet-System in Aion 2 – Bringt euch wertvolle Boni Autoplay

Housing in Korea und Taiwan bereits spielbar

Was weiß man durch das Housing in Asien? Für das Housing in Aion 2 bekommt ihr eine Insel, auf der ihr verschiedene Möbel und Dekogegenstände frei platzieren und euch ein Anwesen nach eurem Geschmack einrichten könnt.

Dafür braucht ihr voraussichtlich rund 1 Million Kina, für die ihr das Haus und ein großes Garten-Areal erhaltet. In der asiatischen Version gibt es derzeit circa 300 Gegenstände, mit denen ihr dann Innen- und Außenbereich gestalten könnt. Bisher ist es allerdings nur möglich, ein Stockwerk einzurichten.

Housing in Aion 2 ist rein kosmetisch und bringt keine Gameplay-Vorteile für das weitere Spiel mit sich. Ihr könnt euch also einfach nach Lust und Laune kreativ austoben. Für die Zukunft sind auch Haustiere, Hausausbau sowie neue Möbel und Dekorationsmöglichkeiten geplant.

Freut ihr euch auf die neue Klasse und das Housing? Gibt es etwas, das Housing für euch unbedingt bieten muss? Schreibt es uns in die Kommentare!

Aion 2 ist nun fast 2 Monate im Westen erschienen und zieht noch immer zahlreiche Spieler an. Und auch, wenn das MMORPG sehr viel richtig macht, gibt es einige Schattenseiten, die für Unruhe in der Community sorgen: Aion 2 behält 7 Wochen nach Release zahlreiche Spieler, aber der Unmut wächst