Das Elgato Wave Go ist kaum größer als ein Daumen. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat es ausprobiert und ist von der Tonqualität überrascht.

Ansteckmikrofone oder einfach Lavalier-Mikrofone gibt es mittlerweile nicht nur für professionelle Anwender, sondern auch für Gamer oder Personen, die schnell einfache Aufnahmen machen wollen.

Das Wave Go von Elgato für rund 100 Euro ist mittlerweile auf dem Markt erhältlich und ich konnte das Gerät ausführlich testen. Es punktet vor allem mit Klang und Ausstattung, bei kleineren Details gibt es aber Schwachstellen, über die man auch hinwegsehen kann.

Aufbau, Design und Zubehör

Das Wave Go von Elgato ist ein modulares Mikrofon im Miniaturformat: Ihr könnt das Mikrofon sowohl an die Kleidung stecken oder in eine Halterung stecken. Das macht das Mikrofon im Alltag sehr flexibel.

Mein kabelloses Mikrofon von Røde bietet da im Vergleich deutlich weniger Zubehör, bietet dafür aber gleich zwei Mikrofone. Der Vorteil daran. Führe ich ein Interview oder ein Gespräch, kann ich sowohl mir als auch meinem Gesprächspartner ein Mikrofon anpinnen.

Mit Elgato muss ich das Mikrofon entweder festhalten oder auf dem Tisch fixieren. Ein leichter Windstoß würde das Modell dann doch schnell umkippen lassen.

Stärken: Klang, Modularität und Ausstattung

Die Ausstattung ist in meinen Augen ein großer Pluspunkt. Denn neben dem Mikrofon gibt es einen Plüschschutz für das Mikrofon, das Case und der sehr leichte und inutitive Aufbau. Das macht eine Aufnahme selbst unterwegs mit wenig Platz zu einem Kinderspiel.

Die andere Stärke ist der Klang des Mikrofons. Wow, ich bin tatsächlich wirklich überrascht worden, was in diesem kleinen Mikrofon steckt. Das Teil ist kaum größer als mein Daumen, klanglich bekommt ihr aber wirklich einiges geliefert. Da kann so ziemlich jedes Gaming-Headset einpacken gehen. Da kommen sogar Aufnahmen raus, die sich potentiell sogar für einen Podcast eignen. Im Folgenden könnt ihr euch das Mikrofon im Vergleich anhören.

Beispielaufnahme vom Elgato Wave Go:

Beispielaufnahme Logitech Yeti GX:

Dank des modularen Aufbaus könnt ihr das Mikrofon-Modul auch an eure Kleidung packen und es im Feierabend beim Gaming mit Freunden als Mikrofon verwenden. Empfänger an den PC stecken, Mikrofon festklemmen, einschalten und schon geht’s los.

Schwächen: Transportcase, Haptik, kein interner Speicher

Am meisten ärgere ich mich darüber, dass das Gerät, selbst die Halterung, keinen integrierten Speicher anbietet. Ihr müsst also zwangsläufig das Mikrofon-Modul über USB-C mit einem Handy, Laptop oder anderem Endgerät verbunden haben, wo dann die Aufnahmen landen sollen. Eine Speicherkarte könnt ihr ebenfalls nicht in das Gerät stecken. Das ist schade und in meinen Augen verschenktes Potential.

Was ebenfalls nervig ist: Zum einen ist das Transportcase mit einer Art weicher Kunstfaserhülle ummantelt. Diese zieht aber Dreck und Tierhaare rasend schnell an. Zum anderen sind die Geräte sehr empfindlich gegenüber Stößen oder Berührungen. Das heißt, die Sachen verkratzen schnell.

Fazit

Bewertung Wow, das kleine Mikrofon hat mich wirklich überrascht. Das Teil ist nicht größer als mein Daumen und dennoch kann es mich klanglich die meiste Zeit wirklich überzeugen. Etwas, was ich bei dieser Größe erst einmal nicht erwartet hatte. Neben der klaren Sprachqualität kann das Wave Go mit einer einfachen Bedienung und mit einem dicken Lieferumfang punkten: Mikrofon einstecken und schon kann es losgehen. Da kann selbst das Røde Wireless, welches ich bisher verwendet habe, nicht mithalten. Eine Designentscheidung, die ich jedoch nicht nachvollziehen kann ist, dass das Mikrofon keinen integrierten Speicher hat. Ich muss immer ein Handy, einen PC oder ein anderes Gerät angeschlossen haben. Zusätzlich ist das Material sehr kratzempfindlich, für ein so mobiles Gerät ebenfalls eine seltsame Entscheidung. Für rund 100 Euro bekommt ihr auf jeden Fall ein klanglich starkes Mikrofon, mit reichlich Zubehör und sehr einfacher Bedienung. Pro gute, klare Sprachqualität

guter Lieferumfang

einfache Bedienung, Plug-and-Play

leicht und handlich Contra kein integrierter Speicher

stoß- und kratzempfindlich

fest verbauter Akku

Der Drang, neue technische Spielereien selbst auszuprobieren, ist bei Technik-Nerds oft groß. Genauso war es bei unserem MeinMMO-Tech-Autor Jan Hartmayer und einem skurrilen Mikrofon. Dabei lernte er schmerzhaft, was es heißt, Geld zu verbrennen: Ich habe mir freiwillig ein Maulkorb-Mikrofon für 150 Euro gekauft und wusste schon vorher, dass es ein Fehler ist