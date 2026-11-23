Pokémon GO bringt wie gewohnt einen riesigen Community Day im Dezember. Mit dabei sind 14 Monster, die ihr viel leichter als Shiny bekommen könnt.

Während jeden Monat ein Community Day in Pokémon GO stattfindet, so bringt der Dezember traditionsgemäß nochmal eine riesige Variante des Events, bei dem unter anderem alle Monster aus den Ausgaben zu finden sind, die über das Jahr stattgefunden haben.

So ist es auch in diesem Jahr. Am 12. und 13. Dezember findet jeweils im Zeitraum von 14:00 bis 17:00 Uhr der größte Community Day des Jahres mit einer erhöhten Shiny-Chance statt. Die Monster könnt ihr an den jeweiligen Tagen sogar zwischen 9:00 bis 21:00 Uhr fangen. Die erhöhte Shiny-Chance ist jedoch nur in den eigentlichen 3 Stunden des Events aktiviert.

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1 Event, 2 Tage, unzählige Monster

Welche Monster gibt es im Event? An beiden Tagen werdet ihr unterschiedliche Pokémon finden. Dabei handelt es sich um die folgenden:

Samstag, 12. Dezember 2026 Vulpix* Alola-Vulpix* Chimpep* Hopplo* Ferkuli* Forgita* Plinfa* (seltener)

Sonntag, 13. Dezember 2026 Zorua* Gladiantri* Memmeon* Kleptifux* Frospino* Kaumalat* (seltener) Kapuno* (seltener)



Neben der erhöhten Shiny-Chance habt ihr bei allen Monstern zudem die Chance, dass sie mit einem Spezialhintergrund erscheinen.

Welche exklusiven Attacken gibt es? Entwickelt ihr von 9:00 bis 21:00 Uhr an den beiden Tagen bestimmte Pokémon, dann erhalten sie ihre jeweilige exklusive Attacke.

Vulnona: Lade-Attacke Energieball

Alola-Vulnona: Lade-Attacke Kalte Dusche

Impoleon: Lade-Attacke Aquahaubitze

Knakrack: Lade-Attacke Erdkräfte

Zoroark: Sofort-Attacke Tiefschlag

Trikephalo: Lade-Attacke Wirbler

Gortrom: Lade-Attacke Flora-Statue

Liberlo: Lade-Attacke Lohekanonade

Intelleon: Lade-Attacke Aquahaubitze

Gaunux: Lade-Attacke Eissturm

Fragrunz: Sofort-Attacke Lehmschelle

Granforgita: Lade-Attacke Riesenhammer

Gladimperio: Lade-Attacke Kniefallspalter

Espinodon: Lade-Attacke Großklingenstoß

Welche Inhalte gibt es noch? Zudem gibt es innerhalb des Events, neben der erhöhten Shiny-Chance, noch einige weitere starke Boni. Die meisten Trainer dürften sich hier über die doppelte Menge an Erfahrungspunkten, Sternenstaub sowie Bonbons beim Fangen von Monstern freuen.

Zudem wird unter anderem auch die Distanz zum Ausbrüten von Eiern halbiert sowie die Wirkdauer von Rauch auf 3 Stunden und die für Lockmodule auf eine Stunde erhöht.

Worauf freut ihr euch im Event? Habt ihr bestimmte Monster, die ihr besonders jagen werdet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte in den letzten Tagen des aktuellen Monats noch auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.

Auf der zweiten Seite findet ihr alle Inhalte des Events zusammengefasst.