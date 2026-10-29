Pokémon GO: Eines der mächtigsten Pokémon kehrt zurück – So fangt ihr es

Euch fehlt Endynalos in Pokémon GO? Dann erhaltet ihr jetzt eine neue Chance auf das mächtige Pokémon.

Wann kehrt Endynalos zurück? Ihr könnt Endynalos am Samstag, den 21. November 2026, von 11:00 bis 14:00 Uhr in Pokémon GO antreffen. Dies ist der Höhepunkt des Events Dynamax-Pfade, das kurz vorher startet (mehr dazu auf Seite 2).

Endynalos wird zu diesem Zeitpunkt in seiner Unendynamax-Form auf den meisten Kraftquellen im Spiel erscheinen. Diesen könnt ihr dann in einem Dyna-Kampf stellen.

Aber: Nach aktuellem Stand könnt ihr das Pokémon so nicht fangen. Stattdessen erhaltet ihr aus dem Kampf sehr viele Bonbons und XL-Bonbons für Endynalos. Für den Endynalos-Fang gibt es einen anderen Weg.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Endynalos im Event Dynamax-Pfade fangen

Wie fange ich Endynalos? Dafür müsst ihr den GO Pass nutzen, der während des Dynamax-Pfade Events verfügbar ist.

Das Event startet am 16. November, um 10:00 Uhr

Schluss ist am 23. November, um 20:00 Uhr

Ab Event-Start erhaltet ihr den GO Pass Dynamax-Pfade , der euch unter anderem eine Begegnung mit Endynalos bringt. Aber auch hier gibt es eine Einschränkung: Wenn ihr bereits ein Endynalos besitzt, dann erhaltet ihr kein weiteres. Dann gibt es ebenfalls nur noch Bonbons für das Monster.

Nach aktuellem Stand kann jeder Trainer in Pokémon GO nur ein Endynalos besitzen, und es sieht aus, als würde das zumindest vorerst auch so bleiben.

Hinweis: Es gibt noch einen weiteren GO Pass, unter dem Motto Auf ins Abenteuer . Habt ihr bei diesem den ersten Rang erreicht und die Belohnungen dafür abgeholt, erhaltet ihr den Dynamax-Pfade-Pass bereits am 14. November. Und: Der Auf-ins-Abenteuer-Pass wird dann auch noch auf den normalerweise zu bezahlenden GO-Pass-Deluxe aufgewertet. Hier lohnt sich das Erreichen des ersten Rangs also.

Es gibt allerdings noch weitere Informationen zum Event. Diese fassen wir euch übersichtlich auf der folgenden Seite zusammen. Und wenn ihr wissen wollt, was noch vor den Dynamax-Pfaden im Kalender steht, solltet ihr hier vorbeischauen: Alle Events im November 2026 in Pokémon GO in der Übersicht.