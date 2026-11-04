Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde morgen?

Erneut wartet eine Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO auf euch. Was euch hier erwartet, zeigt euch MeinMMO.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Dabei handelt es sich um ein kurzes und regelmäßig wiederkehrendes Event, das nur 60 Minuten läuft. Hier gibt es mindestens ein Monster, das im Mittelpunkt steht, sowie einen Bonus, der das Event begleitet.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde am 5. November 2026 wartet Teddiursa mit einem Hexenhut auf euch. Das Monster stammt aus der 2. Generation, ist vom Typ Normal und kann sich zunächst zu Ursaring und anschließend zu Ursaluna entwickeln.

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Rampenlicht-Stunde am 5. November 2026 – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt geht das Event um 18:00 Uhr los. Nach genau 60 Minuten, um 19:00 Uhr, endet die Rampenlicht-Stunde.

Welcher Bonus ist aktiv? Wenn ihr während des Events Monster entwickelt, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Dabei ist es egal, welches Pokémon ihr entwickelt.

Kann man Shiny-Teddiursa fangen? Ja. Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr das Monster auch in seiner Shiny-Variante fangen. Die Chance darauf sind jedoch nicht erhöht.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Weder Teddiursa, noch die Entwicklungen des Monsters sind besonders starke Angreifer und gehören allesamt nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Ursaluna kann sich zumindest in der Meisterliga einen der oberen Ränge ergattern. Wollt ihr es hier benutzen, müsst ihr jedoch auch viele XL-Bonbons in das Monster investieren. In den übrigen Ligen spielen Teddiursa und die Entwicklungen keine Rolle.

Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr die Rampenlicht-Stunde, oder überspringt ihr sie? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Nicht nur die Rampenlicht-Stunde findet im aktuellen Monat statt. Es warten wieder einige Events, Raids und weitere Inhalte. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im November 2026 in Pokémon GO.