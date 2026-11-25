Scars of Honor verfehlte bei seiner Kickstarter-Kampagne das Finanzierungsziel um Längen. Ein einziger Investor sorgte dafür, dass die Entwicklung des Spiels trotzdem stattfinden konnte. Doch jetzt muss das Studio die Entwicklung pausieren.

Was ist beim Entwicklerstudio passiert? Auf dem offiziellen Discord von Scars of Honor musste der CEO von BeastBurst Entertainment eine schlimme Nachricht verkünden: Demnach sei das Team entlassen worden. Der CEO versicherte, die Mitarbeiter bei diesem Übergang zu unterstützen.

Ich fürchte, es ist an der Zeit, euch eine schwierige Nachricht mitzuteilen: Die Entwicklung von Scars of Honor wird pausiert. Ihr alle seid euch der herausfordernden Zeiten, in denen wir leben, sehr wohl bewusst. […] Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir eine der schwersten Entscheidungen überhaupt treffen mussten – unser Team zu entlassen und alles in unserer Macht Stehende zu tun, um jeden einzelnen Mitarbeiter von BeastBurst während dieses Übergangs zu unterstützen.

Demnach ist die Entwicklung von Scars of Honor momentan pausiert. Im weiteren Verlauf der Nachricht begründet der CEO, wie es zu dieser Situation kam.

Video starten Scars of Honor beeindruckt mit CGI-Trailer, um Fans zu rekrutieren Autoplay

Scars of Honor war schon bei Kickstarter unrentabel

Wieso kam es zum jetzigen Entwicklungsstopp? Das Studio habe sich in vielversprechenden Gesprächen mit einem potenziellen Investor befunden. Das Team sei voller Hoffnung gewesen, die notwendige Finanzierung sichern zu können. Leider sei die Investition trotz aller Bemühungen nicht zustande gekommen.

Schon in der Vergangenheit stellte das Entwicklerstudio gegenüber MeinMMO klar, dass das Schicksal von Scars of Honor nie vom Erfolg der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne abhängig war. Die Finanzierung war nur durch einen einzigen Investor gesichert, der regelmäßig Geld in das Projekt steckte.

Hinzu komme, dass sich die Spielebranche gerade in einer schwierigen Lage befinde und ein branchenweiter Rückgang an Investitionen stattfinde.

Wie geht es in Zukunft weiter? Das Studio versuche trotzdem, noch einen Investor zu finden und die Entwicklung von Scars of Honor wiederaufzunehmen. Das Entwicklerstudio BeastBurst Entertainment werde weiterhin bestehen, sich jedoch in einer Art Winterschlafmodus befinden, bis neue Investitionen gesichert sind.

Sollte sich also ein Investor finden, wird die Entwicklung von Scars of Honor wiederaufgenommen. Allerdings ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Habt ihr Scars of Honor gekannt? Was habt ihr von dem Spiel gehalten und wie findet ihr den jetzigen Entwicklungsstopp? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Erst im Juli dieses Jahres hatten wir die Entwickler von Scars of Honor bei uns im Interview. Was sie damals aus dem Playtest gelernt haben und bereits zur Finanzierung des MMORPGs verraten haben, lest ihr im folgenden Artikel: Scars of Honor über Lektionen aus dem Playtest, Early Access in 2026 und Finanzierung des MMORPGs