Nach dem Playtest auf Steam spricht Scars of Honor mit uns über Lektionen, den Early Access und die Finanzierung des MMORPGs

Im Mai fand der erste öffentliche Playtest zu Scars of Honor statt. Für unsere Grindfest-Themenwoche 2026 haben wir die Entwickler im Anschluss kontaktiert, um Fragen zu den Lektionen, dem eigentlich für 2026 geplanten Early Access sowie die Finanzierung des MMORPGs zu stellen.

Wie war der Playtest? Wenn ihr meinen Angespieltbericht zu Scars of Honor gelesen habt, dann wisst ihr: Ich bin mit ordentlich Vorfreude und Neugier in den Playtest auf Steam gestartet, die durch den noch sehr rohen Zustand des MMORPGs jedoch unsanft gebremst worden ist. Viele Systeme wirkten unfertig. Die PvP-Schlachtfelder waren unspielbar. Mein Fazit im Mai:

„Trotz des durchaus sichtbaren Potenzials knarzt es noch an jeder Ecke und zwar so sehr, dass ich den Entwicklern von einem Early-Access-Start in diesem Jahr dringend abraten würde.“

Das war nicht nur eine Floskel. Ich bin mit dem Team seit einigen Monaten in Kontakt und durfte nach dem Playtest einige Fragen loswerden. Die drehten sich vorangig um genau die Punkte, die mir mit Blick auf Scars of Honor aktuell am meisten Bauchschmerzen machen: der Zustand des Spiels beim Playtest, der für Ende 2026 angedachte Early Access sowie die von außen unklare Finanzierung des Projekts. Und sie haben geantwortet!

Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.



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Der Trailer zum Playtest von Scars of Honor auf Steam:

Video starten Scars of Honor: Neuer Trailer stimmt auf ersten Playtest auf Steam ein Autoplay

Trotz schwachem Ersteindruck ein erfolgreicher Test

MeinMMO: Der erste öffentliche Test ist abgeschlossen und ihr hattet sicherlich Zeit, die Statistiken und das Community-Feedback zu analysieren. Wie zufrieden seid ihr mit dem Verlauf des Tests und was sind die ein oder zwei größten Erkenntnisse oder Aha-Erlebnisse für das Team und die kommende Entwicklungsphase?

Scars of Honor: Wie du weißt, war das nicht unser erster Test, aber es war in der Tat der erste öffentliche Test auf Steam nach der großen Generalüberholung, mit der wir Mitte 2024 begonnen haben.

Rückblickend würden wir sagen, dass der Test ein Erfolg war – nicht, weil alles perfekt lief, sondern weil er genau das erfüllt hat, was ein technischer Test leisten soll: Er hat Probleme aufgedeckt, gewaltige Datenmengen generiert und uns wertvolles Feedback von echten Spielern geliefert.

Was uns wirklich überrascht hat, war das enorme Interesse. Wir hatten mit etwa 20.000 bis 30.000 Anmeldungen gerechnet, am Ende waren es aber über 200.000. Das führte natürlich zu Herausforderungen bei der Serverstabilität, der Verteilung der Steam-Einladungen und einigen anderen Problemen, die die Spieler frustriert haben.

Obwohl das nicht die Erfahrung war, die wir jedem bieten wollten, muss man bedenken, dass dies ein technischer Test war und keine Beta oder ein Early-Access-Launch.

Wir hatten beim Playtest von Scars of Honor unter anderem den Waldläufer ausprobiert.

Eine unserer größten Erkenntnisse betrifft definitiv die Kommunikation: Wir müssen Erwartungen besser managen und die Spieler schneller informieren, wenn die Dinge nicht wie geplant laufen. Eine weitere Erkenntnis ist, dass wir das Interesse, das Scars of Honor in Zukunft generieren kann, nicht unterschätzen dürfen – die Community sehnt sich absolut nach einem neuen, richtigen MMO.

Was die Aha-Erlebnisse angeht, hat der Test das bestätigt, was wir ohnehin schon vorhatten: den QA-Prozess auszubauen. Aus diesem Grund werden wir Maßnahmen ergreifen, um das QA-Team zu verstärken, vielleicht eine Fokus-Testgruppe in der Community ins Leben rufen und NDA-Tests für zusätzliche Validierungen durchführen, bevor wir wieder an die Öffentlichkeit gehen.

Die Menge an Feedback, die wir erhalten haben, war unglaublich. Wir lesen Forenbeiträge, Social-Media-Kommentare, Fehlerberichte und Umfragen – selbst das kleinste Feedback zählt, weil es uns hilft zu verstehen, wo wir uns verbessern müssen.

Die gute Nachricht ist, dass wir nicht mehr im Trüben fischen. Wir haben die Daten, wir haben das Feedback, wir haben bereits erste Entscheidungen auf Basis der Erkenntnisse getroffen und unsere Richtung steht fest. Dieser Test war erst der erste Schritt und wir bewegen uns mit voller Kraft vorwärts.

Nach der Auswertung des Playtests haben die Entwickler von Scars of Honor einige Statistiken veröffentlicht.

Scars of Honor könnte sich beim nächsten Test ganz anders spielen

MeinMMO: Um den Teilnehmern des Playtests zu helfen, das Erlebte besser einzuordnen: Zu wie viel Prozent war die gezeigte Region in etwa fertiggestellt? Welche Updates oder Ergänzungen wird diese erste Region vor dem Early-Access-Launch noch sehen und wie viele Regionen sind insgesamt für die finale Version des Spiels geplant?

Scars of Honor: Wir denken, es wäre verfrüht, auf Basis dieses Playtests über Fertigstellungsprozente zu sprechen. In Wahrheit sollte das, was die Spieler erlebt haben, nicht als repräsentativ für das fertige Scars-of-Honor-Erlebnis angesehen werden.

Natürlich wissen wir intern, wie viele Regionen, Karten und Orte wir bauen wollen, aber wir glauben nicht, dass diese Zahlen das Gesamtbild widerspiegeln. Was wirklich zählt, ist, ob sich die Welt lebendig, einladend und unterhaltsam anfühlt.

Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Was die Spieler erlebt haben, war keine Region im traditionellen MMORPG-Sinne. Ja, es war eine Karte mit Gegnern, Quests, Bossen und Points of Interest, aber es war kein lebendiges Ökosystem. Die NPCs waren primär da, um den Test zu unterstützen, und nicht, um das vollständige Erlebnis zu bieten, das wir für das Spiel im Sinn haben.

Der Hauptzweck des Playtests bestand darin, unsere Kampfsysteme zu evaluieren, Spielerfeedback zu sammeln und technische Daten unter realen Bedingungen zu erfassen. Wir wollten sehen, wie die Spieler mit der Welt interagieren, wie die Server unter Last performen und welche Aspekte des Gameplays bei der Community am besten ankommen.

Die Spieler konnten gegen Feinde kämpfen, Bosse besiegen, sich mit anderen messen, Minispiele spielen und Teile der Karte erkunden, aber sie haben keine fertige Region erlebt. Aus diesem Grund erwarten wir im weiteren Verlauf erhebliche Änderungen und Ergänzungen. Wenn die Spieler dieses Gebiet in zukünftigen Tests oder im fertigen Spiel wieder betreten, stehen die Chancen gut, dass sie Teile davon nicht einmal wiedererkennen.

Scars of Honor war zuerst ein Solo-Projekt von Venelin Vasilev. Mittlerweile arbeiten etwa hundert Kreative an dem MMORPG.

Wahrscheinlich kein Early Access in diesem Jahr

Mein persönlicher Eindruck ist, dass Scars of Honor in diesem frühen Build zwar viel Potenzial zeigt, ich persönlich jedoch von einem Early-Access-Launch in diesem Jahr abraten würde – es gibt momentan einfach zu viele Ecken und Kanten, und man hat nur eine Chance für einen starken ersten Eindruck.

Natürlich ist das für mich als Außenstehenden leicht gesagt, da ich die Entwicklung weder leiten noch finanzieren muss. Wie steht ihr dazu: Haltet ihr am Plan für einen Early-Access-Release Ende 2026 fest? Oder alternativ: Was ist euer definiertes Mindestziel, damit Scars of Honor bereit für den Early Access ist?

Die Spieleentwicklung war schon immer unberechenbar, und MMORPGs sind wahrscheinlich der heilige Gral der Dinge, die Pläne durchkreuzen, verändern oder verzögern können. Es gibt einfach so viele miteinander verknüpfte Systeme, dass selbst kleine Änderungen massive Auswirkungen haben können.

So sehr wir ursprünglich einen Early-Access-Launch für Ende 2026 angestrebt haben, glauben wir auf Basis dessen, was wir aus unseren jüngsten Tests gelernt haben, und der noch vor uns liegenden Arbeit aktuell, dass 2027 ein realistischeres Ziel ist. Dennoch evaluieren wir unseren Fortschritt kontinuierlich weiter und werden uns erst dann auf ein konkretes Datum festlegen, wenn wir absolut sicher sind, dass das Spiel bereit ist.

Wir haben nur eine Chance für den ersten Eindruck, und das nehmen wir sehr ernst. Technische Tests durchzuführen ist das eine, aber der Start in den Early Access ist eine völlig andere Verpflichtung.

Für uns ist Scars of Honor dann bereit, wenn alle Kernsysteme und Gameplay-Loops implementiert, stabil und – was am wichtigsten ist – unterhaltsam sind. Im Early Access sollte es darum gehen, das Erlebnis gemeinsam mit der Community zu erweitern und zu verfeinern.

Unser Fokus liegt im Moment darauf, das bestmögliche Fundament für das Spiel zu bauen und den Early Access dann zu starten, wenn wir zuversichtlich sind, dass die Spieler das Erlebnis bekommen, das sie verdienen.

Kennt ihr eigentlich schon unseren MeinMMO-Kanal auf YouTube? Dort erscheinen regelmäßig Videos zum besten Genre der Welt. Vor einigen Tagen haben wir uns beispielsweise das Duell zwischen Aion 2 und Guild Wars 3 angesehen, die beide beim Summer Game Fest 2026 im Fokus standen:

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Ein Investor ermöglicht den Traum vom MMORPG

Apropos Finanzierung: In eurer Kickstarter-Kampagne habt ihr zwei erfolgreiche Investitionsrunden aus den Jahren 2020 und 2021 erwähnt, bei denen knapp über 2,5 Millionen Dollar zusammenkamen. Einerseits ist das viel Geld, aber im Kontext einer ambitionierten MMORPG-Entwicklung ist es ein knappes Budget.

Leider war die Kickstarter-Kampagne selbst nicht erfolgreich und bei meinen Recherchen ließen sich keine weiteren Finanzierungsquellen finden. Gleichzeitig ist euer Team in den letzten Jahren spürbar gewachsen. Daher muss ich fragen: Ist die Finanzierung für die Entwicklung von Scars of Honor bis hin zum finalen Release gesichert?

Vor allem, wenn man den Weg von Ashes of Creation verfolgt oder die jüngsten Einstellungen von Jack Emmerts Warhammer-MMO und Greg Streets Project Ghost betrachtet, weiß mittlerweile wohl jeder, wie unglaublich schwierig und teuer es heutzutage ist, ein MMO zu finanzieren.

Die Finanzierung ist immer eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von MMORPGs, daher würden wir niemals sagen, dass wir das als selbstverständlich ansehen. Dennoch hatten wir das große Glück, einen fantastischen privaten Investor an unserer Seite zu haben, der uns seit dem ersten Tag begleitet und uns die Freiheit gibt, Scars of Honor so zu bauen, wie wir es für richtig halten.

Was die Kickstarter-Kampagne angeht, so haben wir unsere Chancen realistisch eingeschätzt. Durch Crowdfunding finanzierte MMORPGs haben über die Jahre viel Skepsis geerntet, und das verständlicherweise. Es gab Projekte, die ihre Versprechen nicht einhalten konnten, was die Spieler heute viel vorsichtiger macht.

Für uns war Kickstarter nie eine Frage von Leben oder Tod. Ein Erfolg wäre toll gewesen, sowohl für die Sichtbarkeit als auch als starkes Signal an potenzielle zukünftige Partner, aber die Zukunft des Projekts hing nie von dieser Kampagne ab.

Eine Sache möchte ich bezüglich des Investitionszeitplans auf der Kickstarter-Seite klarstellen, da dieser etwas irreführend sein kann. Die Einträge für 2020 und 2021 bedeuteten nicht, dass neue Investoren dem Projekt beigetreten sind, oder dass dies die letzte und finale Investition war, die wir erhalten haben.

Die Finanzierung wurde schon immer in Etappen von ein und demselben Investor bereitgestellt und nicht auf einen Schlag. Wenn das Projekt wächst, das Team größer wird und sich die Anforderungen der Entwicklung ändern, evaluieren wir den Bedarf und erhalten entsprechend zusätzliche Investitionen.

Dieser Prozess hat sich jedes Jahr bis heute fortgesetzt. Stand heute sind wir in einer guten Position und konzentrieren uns voll und ganz darauf, Scars of Honor abzuliefern. Gleichzeitig prüfen wir, wie die meisten Studios, weiterhin zusätzliche Investitionsmöglichkeiten. Nicht, weil das Projekt von ihnen abhängt, sondern weil zusätzliche Ressourcen die Entwicklung beschleunigen und uns helfen können, ein noch besseres Spiel für unsere Spieler abzuliefern.

Scars of Honor ist ein spannendes MMORPG-Projekt, das auf den ersten Blick in diversen Bereichen stark an World of Warcraft erinnert (bunter Comic-Look, die 2 Fraktionen, Klassen und Völker), aber auch einige Besonderheiten mitbringt. Zu diesen gehören die umfangreichen Klassen-Talentbäume sowie das namensgebende Scars-System. Eine detailliertere Beschreibung des Spiels findet ihr hier: Scars of Honor könnte das perfekte MMORPG für alle werden, die eine Alternative zu World of Warcraft suchen