Scars of Honor enttäuscht mit dem Beta-Test, sorgt jetzt für neuen Hype mit einem schicken Trailer

Der letzte Test zu Scars of Honor kam bei den Fans nicht gut an. Jetzt sollen die Spieler selbst für Verbesserungen am MMORPG sorgen.

Was ist das für ein neuer Trailer? Der neue Trailer von Scars of Honor ist mit CGI gemacht und sehr aufwendig. Es wirkt, als wollten die Entwickler den letzten vergeigten Test ihres MMORPGs wiedergutmachen. So zeigt der Trailer wirklich schöne Szenen mit Kämpfen und Charakteren.

Scars of Honor wirkte im letzten Spieltest so unfertig, dass MeinMMO-Experte Karsten Scholz dringend vom Release 2026 abriet. Es fehlte nicht nur an Highlights, die das Spiel zu etwas Besonderem gemacht hätten, sondern einfach überhaupt an spaßigen Momenten.

Es haperte an jeder Ecke und fast alle Elemente des Spiels fühlten sich extrem unfertig an. Wenig Treffer-Feedback, Skill-Bäume voller passiver Boni ohne spürbare Veränderungen und überstarke Gegner schon im ersten Gebiet sorgten für das Gegenteil von Jubelsprüngen.

Da kommt der Trailer hingegen mit sehr positiver Energie um die Ecke. Die kommt aber nicht von irgendwo, sondern transportiert auch eine Aufgabe. Der Trailer soll die Spieler für ein ganz neues Programm begeistern.

Hier könnt ihr den Trailer selbst sehen:

Video starten Scars of Honor beeindruckt mit CGI-Trailer, um Fans zu rekrutieren Autoplay

Spieler sollen MMORPG verbessern

Was ist das für ein Programm? Die Community-Initiative „FirstWatch“, die sich etwa mit „erste Wache“ übersetzen lässt, soll Spielern die Möglichkeit bieten, sich an der Entwicklung von Scars of Honor zu beteiligen.

Natürlich muss niemand selbst Code schreiben – die Entwickler wollen hier Feedback von den Fans des Spiels und suchen dafür Freiwillige. So werden Spieler gesucht, die einige der folgenden Dinge gerne tun:

PvP

PvE

Erkundung

Handwerk und Handel

Rollenspiel

Soziales Gameplay

Solo-Spiel

Erstellung von Inhalten

Was muss man machen? Die Entwickler werden der „FirstWatch“ einige Aufgaben geben, die sie erledigen müssen. Darunter fallen sowohl Tests des Spiels und von einzelnen Funktionen, als auch Interviews mit den Entwicklern, Gruppen-Calls mit anderen Testern und Umfragen.

Wer Interesse hat, findet auf dem Discord der Entwickler mehr Informationen zum Programm. Wichtig ist den Entwicklern aber klarzustellen, dass dies kein VIP-Club sei und es auch keine Garantie gibt, mit einer Bewerbung das Spiel überhaupt testen zu dürfen.

Hättet ihr Lust, den Entwicklern von Scars of Honor zu helfen? Oder glaubt ihr, das MMORPG ist nach dem letzten Test schon geliefert? Schreibt es gerne in unsere Kommentare. Mehr zum letzten Test von Scars of Honor könnt ihr hier lesen: Ein neues MMORPG auf Steam zeigt, warum man die Öffentlichkeit nicht zu früh auf die Server lassen sollte