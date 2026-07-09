MMORPG wächst vom Solo-Projekt zu Studio mit 100+ Leuten, kann trotz Kickstarter-Fail die Rechnungen bezahlen – wie geht das?

Spätestens seit dem plötzlichen Ende von Ashes of Creation stellen sich auch Spieler die Frage „Wie finanziert sich die Entwicklung eines neuen MMORPGs?“. Hinter Scars of Honor gab es diesbezüglich lange ein großes Fragezeichen. Daher haben wir einfach mal nachgefragt, und eine Antwort erhalten!

Was wussten wir über die Finanzierung Scars of Honor bereits? Eine wichtige Quelle ist die Zeitlinie, die Entwickler Beast Burst Entertainment vergangenes Jahr im Zuge der Kickstarter-Kampagne für Scars of Honor veröffentlicht hatte. Aus dieser konnte man unter anderem entnehmen:

In wenigen Jahren ist das Studio spürbar gewachsen. Los ging es mit Venelin Vasilev als Solo-Entwickler, der sich als großer Genre-Fan seinen Traum vom MMORPG erfüllen wollte. Mittlerweile gibt es Büroräume in mehreren Ländern und die Team-Größe ist auf über 100 Kreative angewachsen.

In der Zeitlinie ist von 2 erfolgreichen Investitionsrunden die Rede: Im November 2020 kamen 250.000 US-Dollar zusammen, im September 2021 sogar 2,3 Millionen US-Dollar. Das ist eine hübsche Summe, reicht aber nicht, um ein MMORPG wie Scars of Honor und ein Team von mittlerweile 100 Entwicklern zu finanzieren.

Zeitweise hat das Team Supporter-Packs verkauft, durch die man frühzeitigen Zugang zu Playtests erhalten konnte – diese gibt es heute nicht mehr. Außerdem gab es laut der Kickstarter-Kampagne Pläne, über den Verkauf von Merchandise weiteres Geld in die Kasse zu spülen.

Die Kampagne selbst war nicht erfolgreich und sammelt nur 29.822 Euro der angepeilten 175.215 Euro ein.

Packen wir all diese Infos unter einem Hut, bleibt eigentlich nur folgende Erkenntnis: Es muss aus anderen Quellen noch mehr Geld gegeben haben, ansonsten wäre Scars of Honor bereits seit Jahren auf dem MMO-Friedhof. Im Zuge unserer Grindfest-Themenwoche habe ich bei den Verantwortlichen daher einfach mal nachgefragt, und eine Antwort erhalten!

Video starten Scars of Honor: Neuer Trailer stimmt auf ersten Playtest auf Steam ein Autoplay

Der Traum vom eigenen MMORPG lebt dank nur eines Investors

Was haben die Entwickler verraten? Sie stellten zuerst klar, dass das Schicksal von Scars of Honor nie vom Erfolg der Kickstarter-Kampagne abhängig war. Die Finanzierung ist gesichert. Ein Erfolg auf Kickstarter hätte aber mehr Sichtbarkeit geschaffen und für potenzielle Partner ein starkes Signal bedeutet.

Dass die Finanzierung des MMORPGs gesichert ist, liegt laut Beast Burst Entertainment an einem einzigen Investoren, der neben den beiden Summen im November 2020 sowie September 2021 regelmäßig weiteres Geld in das Projekt gesteckt hat.

Eine Sache möchte ich bezüglich des Investitionszeitplans auf der Kickstarter-Seite klarstellen, da dieser etwas irreführend sein kann. Die Einträge für 2020 und 2021 bedeuteten nicht, dass neue Investoren dem Projekt beigetreten sind, oder dass dies die letzte und finale Investition war, die wir erhalten haben. Die Finanzierung wurde schon immer in Etappen von ein und demselben Investor bereitgestellt und nicht auf einen Schlag. Wenn das Projekt wächst, das Team größer wird und sich die Anforderungen der Entwicklung ändern, evaluieren wir den Bedarf und erhalten entsprechend zusätzliche Investitionen. Dieser Prozess hat sich jedes Jahr bis heute fortgesetzt. Stand heute sind wir in einer guten Position und konzentrieren uns voll und ganz darauf, Scars of Honor abzuliefern. Gleichzeitig prüfen wir, wie die meisten Studios, weiterhin zusätzliche Investitionsmöglichkeiten. Nicht, weil das Projekt von ihnen abhängt, sondern weil zusätzliche Ressourcen die Entwicklung beschleunigen und uns helfen können, ein noch besseres Spiel für unsere Spieler abzuliefern. Big Burst Entertainment gegenüber MeinMMO

Beim finalen Release soll Scars of Honor übrigens ein Free2Play-MMORPG werden, das sich nur über einen Shop und den Verkauf kosmetischer Angebote finanzieren soll. Auf jede Form von Pay2Win oder Pay2Progress möchte man verzichten. Auf den ersten größeren Playtest auf Steam im Mai sollen in den kommenden Monaten weitere folgen. Der Early Access könnte 2027 folgen, einen festen Termin gibt es aber noch nicht.

Scars of Honor Timeline bis zur Kickstarter-Kampagne

Das leidige Thema Geld: Die Entwicklung von MMORPGs ist bekanntlich teuer und viele Projekte scheitern daran, genug Geld aufzutreiben, um über die Ziellinie zu kommen. Dieses Schicksal trifft nicht nur unerfahrene Teams, sondern auch erfahrene Veteranen mit erfolgreichen Titeln in ihrer Vita, spielbaren Prototypen und klaren Visionen, beispielswiese:

Ganz schlimm war auch das, was bei Ashes of Creation im Februar 2026 ans Licht kam. Trotz aller Versprechen, man würde das MMORPG völlig unabhängig von externen Geldgebern finanzieren, hatte Steven Sharif über Jahre nachweislich immer mehr Investoren an Bord geholt – bis diese spürbaren Einfluss auf das Projekt genommen und letztlich alles zum Einsturz gebracht haben.

Wir drücken mit Blick auf Scars of Honor daher die Daumen, dass dem einen Investor mit der Zeit nicht die Puste (oder das Geld) ausgeht.

Was muss ich zum MMORPG wissen? Scars of Honor ist ein spannendes MMORPG-Projekt, das auf den ersten Blick in diversen Bereichen stark an World of Warcraft erinnert (bunter Comic-Look, die 2 Fraktionen, Klassen und Völker), aber auch einige Besonderheiten mitbringt. Zu diesen gehören die umfangreichen Klassen-Talentbäume sowie das namensgebende Scars-System. Eine detailliertere Beschreibung des Spiels findet ihr hier: Scars of Honor könnte das perfekte MMORPG für alle werden, die eine Alternative zu World of Warcraft suchen