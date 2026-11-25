Am 25. November 2026 gibt es eine Serverwartung bei Aion 2. Die Realms werden daher für eine Zeit lang offline genommen. MeinMMO ist für euch live dabei und beobachtet, wann ihr wieder spielen könnt.

Seid ihr generell auf der Suche nach Tipps und Guides zu Aion 2 und benötigt Lesestoff, haben wir all unsere Artikel dazu in einer Übersicht für euch: Aion 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht

6:30 Uhr Liebe Daevas, es ist wieder soweit und es steht eine Serverwartung an. Die wichtigsten Daten: Datum: 25. November 2026

25. November 2026 Uhrzeit: 7:30 Uhr MEZ

7:30 Uhr MEZ Dauer: ca. 3 Stunden Loggt euch also zeitig aus, damit ihr nicht ungünstig rausgeworfen werdet. Beachtet auch, dass es sich bei den angegebenen Zeiten um Richtwerte handelt. Wir sind für euch live dabei und halten die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt oder ob es zu Verzögerungen kommt.

Wann gehen die Server offline? Die Wartung beginnt um 7:30 Uhr MEZ am 25. November 2026.

Was passiert dann? Ihr könnt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr spielen und werdet aus dem Spiel geworfen. Während der Wartung könnt ihr euch dann auch nicht neu verbinden.

Wie lange soll die Wartung dauern? Für Europa ist eine Wartungsdauer von 3 Stunden angesetzt, wie NCSoft via Steam verrät. Die Server sollten also gegen 10:30 Uhr MEZ wieder erreichbar sein. Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass es auch zu Änderungen kommen kann.

Gibt es schon Patch Notes? Bisher nicht. Detaillierte Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Wir aktualisieren sie für euch hier, sobald sie verfügbar sind.

Kürzlich haben die Entwickler von Aion 2 auch die Roadmap für die kommenden Monate vorgestellt. Darin fallen vor allem zwei große Neuerungen für Dezember und Januar auf, die Spieler wieder viel Zeit kosten werden: Aion 2 zeigt Roadmap mit neuer Klasse und Feature, das in anderen MMOs bereits die Zeit der Spieler frisst