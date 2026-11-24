Eine neue Quest in WoW Forever hat MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus überrascht und begeistert. Obwohl er das Scharlachrote Kloster in- und auswendig kennt, hat er nun als Schurke einen neuen Auftrag und findet noch mehr Geheimnisse.

Mittlerweile freue ich mich sehr auf die Briefe von „C“ und frage mich, wann mir mein heimlicher Verehrer mal wieder schreibt. Ihr wisst schon, der Typ, der mich zum Einbruch in Burg Schattenfang angestiftet hat.

Schurken haben in WoW Forever nämlich neue Klassen-Quests, die von ihnen verlangen, solo in einen Dungeon einzubrechen. Mit Gruppen klappen die Quests nicht, benötigte NPCs oder Items sind dann einfach nicht da.

„C“ hat mir zuletzt auf Level 30 geschrieben und mir gesagt, ich soll ins Scharlachrote Kloster einbrechen. Eine tolle Nachricht, denn die vier zusammenhängenden Dungeons sind mein absoluter Favorit unter allen Classic-Dungeons! Und durch diesen vielleicht nicht ganz so legalen Auftrag kenne ich ihn nun sogar noch besser.

Spoiler-Warnung: Ich gehe hier teilweise auf eine Schurken-Quest von Level 30 ein. Dabei versuche ich, so spoilerfrei wie möglich zu bleiben, aber werde einige Dinge erwähnen, die mir besonders im Kopf geblieben sind.

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Mein Auftraggeber will ein Auge und ich frage besser nicht, wozu

Der Auftrag von „C“ ist es, ein Relikt aus dem Kloster zu stehlen, irgendein Auge, das schon von seiner Beschreibung her äußerst fragwürdig ist. Nachdem ich im ersten Teil schon ein seltsames Horn klauen sollte, zweifle ich langsam an den Beweggründen meines Auftraggebers.

Aber wie jeder Profi, frage ich nicht weiter nach. „C“ bestellt, Benedict liefert, „C“ bezahlt. Und er bezahlt gut …

Obwohl sich die Quest nur auf dem Friedhof und in der Bibliothek abspielt, die beide ohne Schlüssel zugänglich sind, dauert sie eine ganze Weile. Denn einfach reinschleichen und klauen funktioniert nicht.

Stattdessen soll ich mir eine Verkleidung zulegen. Mit dieser (mehr oder weniger guten) Verkleidung kann ich ungestört im ganzen Kloster umherlaufen und niemand greift mich an – was auch gut ist, denn für die Quest ist viel Hin- und Hergerenne notwendig.

Das Erkunden des Klosters selbst war allerdings nicht mein Highlight, sondern die versteckten Rätsel. Zu sehen, wo die Scharlachroten ihre Schlüssel und Wertsachen aufbewahren und mit welchen Mechanismen sie arbeiten – etwa ein Schalter, für den man auf Bänken sitzen muss – lässt mich nur noch mehr für den Dungeon schwärmen, den ich gerade als Schurke so gut kenne.

Screenshots habe ich aus Spoiler-Gründen diesmal nicht eingebaut.

Das Scharlachrote Kloster ist der perfekte Ort für eine Schurken-Quest

Denn vermutlich dürfte jeder meiner verstohlenen Kollegen den Scharlachroten ähnlich oft einen Besuch abgestattet haben wie ich. Schurken können im Kloster leicht Geld für ihr Mount farmen. Das liegt da einfach so rum, in den Taschen der Gegner, man muss es nur nehmen!

Ausgerechnet hier eine Quest einzubauen, für die man ins Kloster einbrechen muss, fand ich super passend und hat mich meine Klasse noch ein wenig mehr lieben lassen. WoW Forever lehnt sich hier voll in die Fantasie eines geschickten Einbrechers, Spions und Assassinen.

Obwohl ich als Kampf-Schurke eigentlich eher der Pirat bin, fühlen sich die Quests perfekt an für jemanden, der ein Mitglied des SI:7 spielen will, was man zumindest als Mensch de facto auch ist. Das zeigt sich nicht nur in Dungeons, auch in einigen neuen Quests von Ravenholdt.

Vermutlich kennen viele von euch das Anwesen nicht, weil es für Nicht-Schurken dort nicht viel zu sehen gibt. Schleicher-Kollegen finden da aber nun neue Aufgaben, für die sie etwa das Syndikat infiltrieren sollen – ebenfalls mit Verkleidung und Spionagearbeit. Dass man sich bei der Referenz zum MI:6, der Geheimhaltung und den Infiltrationen ein bisschen wie James Bond fühlt, sollte wohl klar sein.

Diese Quests machen sehr viel mehr Spaß als die simplen Kill- und Fetch-Quests, die es sonst so gibt und ich hoffe sehr, dass Blizzard hier noch einmal nachlegt. Nicht nur für Schurken, sondern für alle Klassen. Gerade Dalaran bietet sich etwa für Magier doch an, wenn der fiese Heiler (ich) sie dort nicht sterben lässt.

Wie ist es bei eurer Klasse? Habt ihr ähnliche Erlebnisse mit eurem Charakter, oder habt ihr viele der neuen Inhalte noch gar nicht gefunden? Schreibt einen Kommentar!

Nachdem ich WoW Forever anfangs skeptisch gegenüberstand und Classic selbst in vielen Belangen bevorzuge, hat mich das Spiel mit seinen Änderungen sehr überrascht. So sehr, dass ich gerade kaum etwas anderes spiele: WoW Forever ist nicht das Classic+, das ich wollte, aber ich kann trotzdem nicht aufhören